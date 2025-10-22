구로구, 모범운수종사자 표창…“직업적 사명감 높여”

이미지 확대 장인홍(가운데) 서울 구로구청장이 지난 21일 구청 창의홀에서 표창을 받은 모범운수종사자들과 기념사진을 찍고 있다.



구로구 제공

서울 구로구는 21일 구청 창의홀에서 모범운수종사자 표창을 수여했다고 22일 밝혔다.구로구 관계자는 “모범 운수종사자를 발굴해 표창함으로써 운수종사자의 직업적 사명감을 높이고 이용객에 대한 교통서비스 증진에 이바지하고자 수여식을 마련했다”고 설명했다.표창 대상은 1년 이상 버스, 택시, 화물 등 운수업에 종사하면서 대중교통 질서 확립과 선진교통문화 정착에 노력하거나 타의 모범이 된 자이다.구는 지난달 버스 회사, 서울용달협회 등 운수업 관련 기관으로부터 모범 운수종사자를 추천받아 결격사유 확인 후, 공적심사를 의뢰해 최종 표창 대상자를 선정하게 됐다.마을버스 운수종사자 3명, 개인택시 운수종사자 19명, 구로모범운전자회 7명, 화물 운수종사자 6명 등 총 35명이다.장인홍 구로구청장은 “여러분이 구민의 발이 되어 묵묵히 최선을 다해주신 덕분에 구민들이 안전하고 편리한 교통생활을 누릴 수 있었다”며 “앞으로도 지속적으로 운수업계와 소통하며 더 나은 교통문화를 정착하도록 노력하겠다”고 말했다.서유미 기자