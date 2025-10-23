AI 동시통역은 용산, 민원 서비스 최고

국민행복민원실 5회 연속 인증받아

외국인 주민·방문객 언어 장벽 제거

바닥 유도선, 민원 창구 찾기 편리

이미지 확대 행정안전부의 ‘국민행복민원실’ 재인증 기관에 5회 연속 선정된 서울 용산구청 민원창구.

용산구 제공

2025-10-23 22면

서울 용산구의 민원 서비스가 행정안전부가 주관하는 ‘국민행복민원실’ 재인증 기관에 선정되면서 5회 연속 인증을 달성했다.박희영 용산구청장은 22일 “최고의 민원 서비스를 제공하기 위한 직원들이 노력한 결과”라며 “앞으로도 지속적인 개선을 통해 국민행복민원실의 역할을 다하고 주민들께서 보다 더 편리하게 민원 업무를 볼 수 있도록 노력하겠다”고 했다.국민행복민원실은 민원인의 편의와 안전을 고려한 환경을 만들기 위해 행안부가 전국 공공기관 민원실을 대상으로 우수기관을 인증하는 제도다. 공간 환경과 민원 서비스 전반을 평가한다.용산구는 인공지능(AI) 기술을 활용해 다국어 동시통역 서비스를 구축하는 등 다양한 방식으로 민원 서비스 접근성을 높였다.또 디지털 여권에 대한 안내 서비스를 도입하고 유니버설 디자인을 적용해 청사 내 민원인들이 헤매지 않도록 바닥 유도선을 만들었다. 배리어 프리 번호표 발급기도 설치하고 민원 서비스 접근성도 높였다.구청에서 혼인신고를 하는 민원인을 위해 만든 ‘용산 행복 포토존’도 좋은 호응을 얻고 있다. 민원 전화를 전수 녹음한다는 사실을 사전 고지하고, 위법행위 시 출입을 제한할 수 있다는 안내문도 게시해 안전한 환경 조성에 힘썼다.행안부는 우수기관 선정 이후 3년 주기로 재평가하는데, 용산구는 2013년 최초 인증을 시작으로 5회 연속 재인증을 받았다. 이번 재인증은 2028년까지 효력이 인정된다.서울시 자치구 최초로 도입한 AI 다국어 동시통역 민원서비스는 3곳으로 확대 운영된다. 지난해 10월 구청에서 처음 운영한 이후 민원 행정용어를 AI 학습에 반영해 통역 정확도도 높였다.새로 설치된 곳은 다문화가정 아동·청소년 이용률이 높은 ‘용산꿈나무종합타운’과 외국인 거주자와 관광객이 많은 ‘이태원글로벌빌리지센터’다. 구는 이들 거점에서 실질적인 수요가 높을 것으로 보고, 이용률과 만족도가 크게 향상될 것으로 기대한다.박 구청장은 “글로벌 도시 용산에 걸맞게 외국인 주민과 방문객들이 언어 장벽 없이 행정서비스를 이용할 수 있도록 꾸준히 개선하겠다”고 했다.또 용산구는 내년 1월까지 구청사 로비와 광장에 식물정원 등 ‘힐링정원’을 조성해 주민들의 편안한 문화 휴게 공간을 마련할 예정이다.﻿서유미 기자