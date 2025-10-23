강동, 보육교직원·부모 힐링 프로그램 마련

27일 구청장 참여 ‘톡톡 토크쇼’ 개최

29일 ‘특별한 육아’ 주제 부모 특강

2025-10-23 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강동구는 10월 보육주간을 맞아 강동구육아종합지원센터와 함께 보육 현장에서 애쓰는 보육교직원과 부모를 위한 ‘힐링 토크 콘서트 및 부모특강’을 개최한다고 22일 밝혔다. 행사는 27일과 29일 양일간 강동어린이회관에서 진행된다.우선 27일에는 ‘구청장과 보육교직원이 함께하는 톡톡 토크쇼’를 개최한다. 이날은 이수희 강동구청장이 ﻿참여해 보육교직원들의 궁금증을 듣고 답하며, 감사와 응원의 메시지를 전달할 예정이다.이어 행사에서는 뮤지컬 배우 박해미가 ‘우리는 늘 꿈을 꾼다’라는 주제로 특강에 나선다. 박해미는 자신의 진솔한 인생 경험을 바탕으로 성별과 관계없이 서로를 존중하고 이해하는 사회의 중요성을 이야기하며 참여자들에게 따뜻한 위로와 용기를 전달하는 시간을 갖는다.29일에는 배우 정은표가 ‘특별한 육아, 행복한 가족 이야기’를 주제로 부모특강을 갖는다. 정은표는 연기자로서의 경험과 가족 철학을 바탕으로, 육아 과정에서 겪는 다양한 고민과 어려움을 공유할 예정이다.또 행사 기간에 강동어린이회관 1층에서는 ‘열정, 정성, 그리고 사랑’을 주제로 포토존이 운영된다.안석 기자