서초 “안전 통행”… 도로열선 31곳 설치 완료

서울 서초구는 겨울철 구민들의 안전한 통행환경 확보와 교통사고 예방을 위해 추진해 온 도로열선 설치를 올해까지 총 31곳에 완료해 목표치를 조기 달성했다고 23일 밝혔다.구는 지난해 23곳에 도로열선을 설치하고 올해 8곳에 추가로 설치하며 당초 내년까지 30곳에 설치하려던 목표를 초과 달성했다. 주요 경사로와 통행량이 많은 구간을 중심으로 추진된 이번 사업에는 외부 재원 50억원을 포함한 약 127억원의 예산이 투입됐다.도로열선 설치는 경사도가 높고 통행량이 많으며 교통약자 보호구역 중심으로 진행됐다. 또 제설작업이 어렵거나 상습 결빙이 발생하는 구간을 우선 선정했다. 이를 통해 위험도가 높은 지역부터 선제적으로 대응함으로써 도로 안전망의 사각지대를 해소할 수 있을 것으로 구는 기대했다.아울러 구는 내년부터 2028년까지 추가 도로열선 중장기 설치계획을 수립해 후속 사업을 본격 추진한다. 향후 3년간 총 12개 구간에 도로열선을 추가 설치할 계획으로 총 42억원의 사업비가 투입될 예정이다. 이에 서울시 보조금과 주민참여예산 등 외부 재원을 적극 확보해 사업 안정성과 지속 가능성을 한층 높인다는 방침이다.안석 기자