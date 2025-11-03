노원구, 불암산 ‘정원지원센터’ 전면 리모델링

서울 노원구는 불암산 자락에 위치한 ‘정원지원센터’를 노원의 대표적인 정원문화 복합공간으로 발전시키기 위해 전면 리모델링에 착수했다고 3일 밝혔다.
지난 2021년 2월 문을 연 정원지원센터는 이후 반려식물학교, 홈가드닝샵, 카페포레스트 등 다양한 프로그램을 운영해왔다. 올해 9월까지 누적 방문객 58만 6000여명이 다녀갔으며, 그중 64%가 노원구민으로 지역주민의 이용률이 높다.
노원구 관계자는 “최근 방문객 증가와 프로그램 다양화에 따라 공간의 협소함, 좌석 부족, 주방·교육장 활용도의 한계 등 개선 요구가 꾸준히 제기됐다”며 “증축과 함께 주요 시설을 확장 및 재배치할 예정”이라고 설명했다.
불암산의 꽃, 나비, 차, 숲 4가지의 쉼을 즐긴다는 의미를 지닌 카페포레스트는 기존 24석 규모에서 70석으로 확대된다. 교육장 역시 기존 8인 규모에서 16인 규모로 확장해 정원교육, 원예체험, 반려식물 관리 등 다양한 구민 참여형 프로그램을 운영할 예정이다.
공사 기간 동안 ‘카페포레스트 티하우스(임시부스)’를 힐링타운 철쭉동산 앞에 설치해 운영한다.
오승록 노원구청장은 “정원지원센터를 카페·교육·전시가 어우러진 정원문화 복합공간으로 조성할 것”이라며 “녹색여가의 중심지로 만들겠다”고 말했다.
서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지