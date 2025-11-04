구로 입주자대표회의 운영·윤리 교육 300여명 ‘열공’

이미지 확대 서울 구로구가 지난 4월 18일 구로구민회관 대강당에서 입주자대표회의 운영 교육을 열고 있다.

서울 구로구가 구로구민회관 대강당에서 입주자대표회의 운영 및 윤리 교육을 연다고 3일 밝혔다.구로구 관계자는 “입주자대표회의 구성원들이 공동주택 운영에 필요한 윤리 의식과 실무역량을 높이고, 올바른 운영 절차를 정착시켜 투명한 공동체 문화를 확산하기 위한 교육”이라고 설명했다.입주자대표회의 구성원과 입주자 등 300여명을 대상으로 진행된다. 최타관 미래주거문화연구소 수석연구원이 강의한다.공동주택의 관리에 대한 관계 법령 및 관리규약 준칙, 입주자대표회의 구성원의 직무·소양 및 윤리 등을 일반 입주민들도 쉽게 이해할 수 있도록 다양한 사례를 중심으로 진행된다.구는 이번 교육을 통해 입주자대표회의가 공동주택 관리의 핵심 주체로서 전문성과 청렴성을 강화하고, 주민 간 신뢰와 협력 기반을 다지는 계기가 될 것으로 기대한다.장인홍 구로구청장은 “공동주택 관리의 건전성과 투명성을 확보하기 위해 대표회의 구성원들의 역할이 매우 중요하다”며 “이번 교육을 통해 대표회의 구성원들이 책임감과 윤리의식을 바탕으로 모범적인 공동주택 문화를 만들어가길 바란다”고 말했다.서유미 기자