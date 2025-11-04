구로 입주자대표회의 운영·윤리 교육 300여명 ‘열공’

서울 구로구가 구로구민회관 대강당에서 입주자대표회의 운영 및 윤리 교육을 연다고 3일 밝혔다.
구로구 관계자는 “입주자대표회의 구성원들이 공동주택 운영에 필요한 윤리 의식과 실무역량을 높이고, 올바른 운영 절차를 정착시켜 투명한 공동체 문화를 확산하기 위한 교육”이라고 설명했다.
입주자대표회의 구성원과 입주자 등 300여명을 대상으로 진행된다. 최타관 미래주거문화연구소 수석연구원이 강의한다.
공동주택의 관리에 대한 관계 법령 및 관리규약 준칙, 입주자대표회의 구성원의 직무·소양 및 윤리 등을 일반 입주민들도 쉽게 이해할 수 있도록 다양한 사례를 중심으로 진행된다.
구는 이번 교육을 통해 입주자대표회의가 공동주택 관리의 핵심 주체로서 전문성과 청렴성을 강화하고, 주민 간 신뢰와 협력 기반을 다지는 계기가 될 것으로 기대한다.
장인홍 구로구청장은 “공동주택 관리의 건전성과 투명성을 확보하기 위해 대표회의 구성원들의 역할이 매우 중요하다”며 “이번 교육을 통해 대표회의 구성원들이 책임감과 윤리의식을 바탕으로 모범적인 공동주택 문화를 만들어가길 바란다”고 말했다.
서유미 기자
2025-11-04 25면
