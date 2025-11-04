“안전 시작은 현장에서”…용산구 중대시민재해 시설 실무자 교육

시설물 화재 발생 유형, 비상조치 및 대피방법 등

이미지 확대 서울 용산구 실무자들이 중대시민재해 시설물 안전관리 역량강화 교육을 받고 있다.



용산구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구가 중대시민재해 시설물을 관리하는 실무자 40명을 대상으로 시설물 안전관리 역량강화를 위한 맞춤형 교육을 진행했다.구는 종합행정타운을 비롯, 5개 동주민센터, 복지관, 어린이집 등 중대시민재해 시설물에 해당하는 37곳 공중이용시설을 관리하고 있다. 또 반기별로 시설물 안전 책임 실무자 대상 시설물 안전교육을 실시하고 있다.용산구 관계자는 “공공시설물을 방문하는 주민들이 시설물을 안전하게 이용·방문할 수 있게 하기 위한 교육”이라고 설명했다. 대상자는 담당 공무원과 시설물을 직접 관리하는 구 시설관리공단 직원, 어린이집 원장 등 40명이다.이번 교육에서는 산업안전보건교육 전문가 이준수 강사가 시설물 화재 발생 유형, 비상조치 및 대피방법 등에 대해 강의했다. 교육에 참가한 한 주무관은 “비상 상황 시 신속한 대응능력을 기를 수 있었던 시간”이었다고 평가했다.박희영 용산구청장은 “이번 중대시민재해 시설물 맞춤형 교육은 우리 구민들이 안심하고 구 시설물을 방문할 수 있도록 각 시설물 담당자의 안전 역량 강화를 위해 마련했다”고 했다.서유미 기자