용산구, 오는 13일 재즈로 듣는 ‘사운드 오브 뮤직’

서울 용산구가 오는 13일 오후 7시 용산아트홀 대극장 미르에서 재즈로 듣는 ‘사운드 오브 뮤직’ 공연을 연다고 5일 밝혔다.용산구 관계자는 “구민의 문화 향유 기회를 넓히고 문화복지 수준을 높이기 위해 마련된 특별 연주회”라며 “세계적인 명작 ‘사운드 오브 뮤직’의 곡들을 국내 재즈 아티스트들이 새롭게 편곡해 연주한다”고 소개했다.특히 지난 5월 세종문화회관과 맺은 공연 협약을 계기로, 세종문화회관 예술단이 참여해 한층 완성도 있는 무대를 선보일 예정이다.모든 곡은 피아니스트이자 아코디어니스트인 ‘데이브 유’가 편곡했다. 출연진은 ▲드러머 ‘오종대’ ▲베이시스트 ‘송미호’ ▲비브라포니스트 ‘김예찬’ 등 국내 정상급 연주자들로 구성됐다.공연은 8세 이상 용산구민 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 전석 선착순 입장으로 진행된다.박희영 용산구청장은 “세종문화회관과의 협업을 통해 구민 여러분께 품격 높은 예술 공연을 선보이게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 일상 속에서 예술과 문화를 누릴 수 있도록 다채롭고 수준 높은 공연을 지속적으로 마련하겠다”고 했다.서유미 기자