은평, 일자리 찾는 어르신들 한자리에

서울 은평구는 오는 17일 구청 5층 은평홀에서 ‘어르신 일자리 박람회’를 연다고 5일 밝혔다. 올해로 4회째인 박람회는 60세 이상 구직자에게 재취업 기회는 물론 다양한 일자리 정보를 제공하자는 취지로 마련됐다.박람회에는 경비원과 시설 관리, 산후 관리사와 조리업 등 32개 기업이 참여한다. 기업들은 참여자를 대상으로 현장에서 심층 상담과 면접을 진행할 예정이다.구는 현장 참여가 어려운 기업을 위해 온라인 이력서 접수 대행 서비스를 진행하고, 다음 달 8일부터 모집하는 ‘2026 노인 일자리 사업’도 박람회에서 함께 안내할 예정이다. 박람회는 구에 사는 60세 이상 구직자라면 누구나 참여할 수 있다. 자세한 내용은 ‘은평 어르신 일자리 센터’ 누리집을 참고하면 된다.김미경 은평구청장은 “이번 박람회에선 구직자를 위한 무료 증명사진 촬영 부스와 함께 어르신의 디지털 역량 강화를 위한 키오스크 체험 부스도 운영할 계획”이라며 “구직을 희망하는 지역 어르신과 어르신의 경험과 역량을 필요로 하는 기업 모두에 의미 있는 자리가 되길 바란다”고 말했다.임태환 기자