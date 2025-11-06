서초 정류장·공원 벤치서 독서 어때요

반포대로 ‘책있는거리’ 재탄생

서가·문화쉼터·조형물 등 조성

이미지 확대 책문화 공간으로 조성된 서울 서초구 마을버스 정류장.

서초구 제공

2025-11-06 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서초구는 반포대로 일대 ‘서초책있는거리’에 책과 예술을 결합한 신규 조형물과 문화시설을 설치했다고 5일 밝혔다.서초책있는거리는 국립중앙도서관을 중심으로 서래골공원까지 이어지는 반포대로 510m 구간으로, 걷고 머물며 책과 예술을 함께 즐길 수 있는 독서문화 특화거리다. 이번 사업은 생활 속 문화공간 조성 프로젝트로, 책을 가까이하는 도시환경을 만들기 위한 서초구 독서문화 정책의 일환이다.우선 구는 조달청과 국립중앙도서관 앞 마을버스 정류장 2곳을 책을 형상화한 특화 디자인으로 조성했다. 정류장 내부에는 미니 서가와 틈새 독서공간을 마련하고, 최신 도서정보와 구정소식을 확인할 수 있는 디지털 정보디스플레이(DID)를 설치해 문화쉼터로 꾸몄다.아울러 이동식 도서관이 잠시 정차하는 공간인 ‘서재 잠시 멈춤’ 공간도 새롭게 조성해 거리 곳곳을 서초책있는거리 테마 공간으로 인식할 수 있도록 했다. 차가 멈추는 공간은 연두색 폴대를 세워 구분해 밝고 친환경적인 이미지를 구연했다.서래골공원에는 계단형 독서벤치를 설치하고, 이곳부터 서초책있는거리임을 알리는 글씨 조형물도 세웠다. 구는 이번 사업을 계기로 책있는거리를 단순한 휴식공간을 넘어 생활 속 독서문화 허브로 발전시킬 계획이다.전성수 서초구청장은 “주민들이 도심 속에서 언제든 서초만의 독서 문화를 즐길 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠다”고 말했다.안석 기자