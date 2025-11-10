2024 하반기 지방재정 집행평가…도봉구, 행안부장관 표창 받았다

자치구 기관 자격 장관 표창 유일

서울 도봉구는 행정안전부가 주관한 ‘2024년 하반기 지방재정 집행평가’에서 장관 표창을 수상했다고 6일 밝혔다.이번 평가에서 기관 자격으로 장관 표창을 받은 곳은 서울시 자치구 가운데 도봉구가 유일했다.이번 수상은 지난해 하반기 예산을 신속히 집행하고 재정효율을 높여 지역경제 활성화에 기여한 데 따른 결과라고 구는 설명했다. 실제로 구는 지난해 3분기와 4분기 모두 예산 집행 목표를 크게 웃돌았다. 3분기에는 목표액의 115%, 4분기에는 129%를 집행해 계획보다 더 많은 예산을 투입한 것으로 나타났다.구는 2023년 3월에도 지방재정평가 ‘우수’ 기관으로 선정돼 행안부 장관 표창을 수상한 바 있다. 구는 2년 연속 수상으로 책임 있는 재정 운영과 뛰어난 재정 집행 역량을 입증했다.오언석 도봉구청장은 “지역경제 활성화와 효율적 예산 집행을 위해 직원들이 고생해 이룬 결과”라며 “앞으로도 민생 안정을 위해 체계적으로 예산을 관리하고 신속하게 집행하겠다”고 말했다.유규상 기자