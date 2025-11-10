양천, 어르신 활기찬 노후 설계 돕는다

새달 2일 일자리사업 설명회 개최

수행기관 10곳, 맞춤형 취업 상담

이미지 확대 서울 양천구가 다음달 2일 어르신들의 활발한 사회 참여를 돕기 위해 ‘2026 노인일자리사업 설명회’를 연다. 사진은 지난해 열린 노인일자리사업 설명회 모습.

양천구 제공

2025-11-10 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구가 다음달 2일 해누리타운에서 ‘2026 노인일자리사업 설명회’를 연다고 9일 밝혔다.이번 설명회는 양천시니어클럽이 주관하며 양천구 노인일자리사업 수행기관 10곳이 공동 참여한다. 노인일자리에 관심 있는 60세 이상 양천구민 누구나 참여할 수 있다.1부 ‘2025년 성과공유회’에서는 시니어승강기안전단으로 지하철 역사에서 근무하면서 승강장 틈 사이로 휴대전화를 분실한 시민에게 도움을 준 오태길(76)씨 등 우수 참여자 16명이 표창을 받는다.2부 ‘2026년 노인일자리사업 설명회’에서는 3회차(각 40분, 회당 300명)로 나눠 내년도 노인일자리 사업 방향과 참여 절차를 안내한다. 올해 경로당 중식도우미, 키오스크 도우미 등 3500여개 맞춤형 일자리를 운영한 양천구 다음달에 내년 참여자를 모집할 예정이다.행사장 로비에서는 ▲ 수행기관별 일자리 상담 ▲ 노인일자리 생산품 전시·판매 ▲ 증명사진 촬영 ▲ 건강상담 등도 진행된다. 오는 21일까지 양천시니어클럽 또는 QR코드를 통해 사전 신청하거나 당일 현장 접수도 가능하다.이기재 양천구청장은 “이번 설명회가 어르신들이 일과 사회활동을 통해 보다 활기차고 생산적인 노후를 설계하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.유규상 기자