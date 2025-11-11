인파 밀집 ‘성수역 2번’ 보행 안전엔 서울 ‘1번’

성동, 교통 체계 개선… 방해물 정리

서울 성동구는 유동인구가 많은 성수역 2번 출입구 일대 보행환경 개선 공사를 완료해 주변 안전을 크게 강화했다고 10일 밝혔다.성수역은 하루 평균 10만여명이 오가는 지역 내 대표 교통 거점으로, 인근에 대형 기술기업과 업무시설이 집중돼 있어 보행 안전에 대한 요구가 특히 높았다. 최근에는 외국인 관광객까지 급증하는 추세다.이에 구는 지난해 인파가 가장 몰리는 성수역 3번 출입구 앞 횡단보도를 이전한 데 이어 2번 출입구 정비에 나섰다. 인파 혼잡 해소를 위해 출입구 바로 앞에 있던 기존 고원식 횡단보도를 북측으로 이전하고 차량·보행자 신호등을 신설해 보행자와 차량의 안전을 모두 확보했다.또 출입구 인근 가판대 이전과 함께 보행에 지장을 줄 수 있는 가로수를 제거해 안전하게 다닐 수 있는 보도 공간을 확보했다. 주요 목적지 방향을 알리는 색깔 유도블록을 설치해 인파 혼잡도 방지했다.이번 공사는 한국도로교통공단, 서울시, 경찰 등 유관기관과의 긴밀한 협력을 통해 한달여 만에 신속하게 공사를 마무리할 수 있었다. 앞서 지난 3월에는 성동경찰서 교통안전심의위원회에서 사업 추진의 필요성을 공식 인정을 받는 등 공사의 절차적 타당성과 전문성도 높였다.정원오 성동구청장은 “이번 성수역 2번 출입구 보행환경 개선은 주민과 방문객의 안전을 최우선으로 한 조치”라며 “앞으로도 교통 혼잡이나 대규모 인파 우려가 있는 구간은 적극적으로 보행 안전대책을 추진하겠다”고 말했다.유규상 기자