마약류 예방 조례 발의·명품교육도시 설계… ‘행복 영등포’ 발돋움

영등포구의회를 이끄는 사람들

2025-11-13 36면

서울 영등포구의회가 구민들의 다양한 목소리를 의정에 담아내며 ‘행복 도시 영등포’를 만드는 데 박차를 가하고 있다. 특히 풍부한 현장 경험을 갖춘 지역 일꾼들이 연일 맹활약하며 구의회의 중심을 잡고 있다.지역 현안에 밝은 이규선 운영위원회 위원장은 현장 소통 능력이 돋보인다. 영등포소상공회 9기 회장으로 활동하며 키운 현장 감각을 토대로 지역 경제 활성화와 민생 안정을 위한 정책 마련에 앞장서고 있다. 또한 마약류 예방 조례를 발의하면서 안전하고 공정한 도시를 만드는 데도 힘을 쏟고 있다. 구 생활체육회 감사 등을 역임한 경험을 살려 의회 운영의 효율성을 높였다는 평가 역시 뒤따른다.양송이 행정위원회 위원장은 교육학 박사 출신의 정책 전문가로서 의정 활동에 깊이를 더하고 있다. 국회의원 정책 비서와 민주당 서울시당 대변인 등을 거치며 쌓은 전문성을 바탕으로 영등포의 교육 환경 개선과 행정 시스템 발전에 기여하고 있다. 여기에 명품 교육도시 영등포를 구축하기 위한 실질적인 정책 대안을 제시하는 데 뛰어난 능력을 보인다.재선 의원인 차인영 사회건설위원회 위원장은 구민의 삶과 직결되는 생활 정치를 구현하는 데 힘쓰고 있다. 특히 초·중학교 운영위원장을 역임하며 교육 현장과 사회적 약자의 목소리를 꾸준히 대변해 왔다. 이를 바탕으로 주민들의 안전과 복지, 주거 환경 개선 등 생활 밀착형 의제를 꼼꼼히 챙기고 있다. 다년간 쌓은 실무 경험과 구의회 예산결산특별위원회 위원장 등을 역임하며 다진 균형 감각을 바탕으로, ﻿의회 운영의 내실을 다지고 있다.임태환 기자