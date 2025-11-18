중랑, 주택개발사업 전문가 초청 토론회 개최

10·15 대책 이후 건설 동향 파악

류경기 구청장 “현장 의견 경청”

이미지 확대 류경기(가운데) 서울 중랑구청장이 주택개발 전문가 초청 토론회에서 발언하고 있다.

중랑구 제공

2025-11-18 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 지난 14일 ‘주택개발사업 전문가 초청 토론회’를 열었다고 17일 밝혔다. 주택개발 전문가, 추진대표 및 조합장 등 50여명이 참석했다.이번 토론회는 ▲최근 발표한 정부의 10·15 부동산 정책과 서울시 신속통합기획 시즌2 ▲향후 건설 경기 동향 ▲부동산 규제에 따른 주택개발 사업 추진 방향 ▲공사비 및 분담금 상승에 따른 대처 방안 등으로 구성됐다. 참석한 주민들이 부동산 정책에 대한 궁금증을 해소하고, 주택개발사업 추진에 대한 불안감을 줄이는 데 초점을 맞췄다.또 건축, 법률, 정책, 정비 등 주택개발 관련 전문가와 중랑구청 관계자, 그리고 주택개발 사업장 추진대표 및 조합장 등이 참여해 주택개발사업 추진 과정의 애로사항과 현안에 대한 의견을 나눴다.류경기 중랑구청장은 “앞으로도 현장의 목소리를 경청하고 행정적 지원을 지속하여 사업의 원활한 추진을 돕겠다”고 말했다.한편 중랑구는 최근 도심 공공주택 복합사업 5곳 지정(전국 도심복합사업지의 약 10% 규모)과 신속통합기획 5곳 확정 등 대규모 사업을 연달아 성공한 바 있다.﻿유규상 기자