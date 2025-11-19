광진 지역 예술인 670명 한자리에

21일 통합형 문화축제의 밤

그림ㆍ사진 등 아트마켓 운영

서울 광진구는 오는 21일 광진구청 대강당에서 광진예술문화단체총연합회가 주관하는 ‘광진 예술인의 밤’을 연다고 18일 밝혔다.광진예총은 미술·음악·사진·문학 등 여러 분야의 예술인 670여명이 활동하는 단체다. 광진 예술인의 밤은 공연, 전시, 판매전을 한자리에서 즐길 수 있는 통합형 문화축제로 마련됐다.지역 예술인의 창작 활동을 격려하고 구민의 문화 향유 기회를 확대하기 위한 행사다. 광진구민 누구나 참여할 수 있다.이날 오후 3시부터 4시 30분까지는 광진아트마켓이 운영된다. 회화, 일러스트, 사진, 시·산문 등 작품을 액자·소품 형태로 제작해 부담 없이 구매할 수 있도록 구성했다. 현장에는 간이 스튜디오를 마련해 순간 사진 촬영 서비스도 제공한다.본행사에서는 국악·무용·음악·연극 등 광진예총 분과별 무대와 함께 광진 예술인상 시상식이 열린다. 무대는 현악 8중주와 우리가곡 공연, 서도소리 배뱅이굿 등 국악 공연은 물론, 전통미를 담은 무용과 단막극 등으로 꾸며진다. 지역 예술인들의 창의성과 열정을 한자리에서 만나볼 기회다.김경호 광진구청장은 “예술을 사랑하는 구민들이 함께 모여 한 해를 마무리하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”고 했다.﻿서유미 기자