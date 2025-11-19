공유 오피스 지원… 기업 성장과 동행하는 양천

연면적 1902㎡… 22개 기업 입주

사무ㆍ미팅룸ㆍ휴식 등 공간 갖춰

이미지 확대 이기재 서울 양천구청장이 ‘양천공공오’ 개관식에서 인사말을 하고 있다.

양천구 제공

2025-11-19 23면

서울 양천구는 ‘양천 공공형 공유오피스’를 지난 17일 개관했다고 18일 밝혔다.9호선 염창역 인근 민간 기부채납 시설을 활용해 조성한 공유오피스는 2~4층, 연면적 1902㎡ 규모로, 입주기업을 위한 독립 사무실과 회의·네트워킹·휴식이 가능한 공용 공간으로 구성됐다.2층에는 개방형 공유업무공간 ‘코워킹 스페이스’를 비롯해 소규모 회의용 ‘미팅룸’, 강연·대형 회의가 가능한 ‘컨퍼런스룸’, 카페테리아와 라운지, 우편실 등 편의시설이 마련됐다. 공용 공간은 협업과 네트워킹이 쉬운 환경으로 꾸몄다.3~4층에는 3인실부터 8인실까지 총 22개 독립형 사무실이 들어섰다. 책상과 의자 등을 완비한 사무실은 24시간 이용할 수 있으며, 구는 지난 5월 모집·심사를 거쳐 22개 기업의 입주를 확정했다. 입주 기간은 기본 1년, 평가에 따라 최대 3년까지 연장되며 이용료도 민간 대비 저렴해 초기 창업기업의 부담을 크게 덜어줄 전망이다.이기재 양천구청장은 “입주기업 모두가 열정과 경쟁력을 바탕으로 성장해 다른 기업의 모범 사례가 돼주기를 기대한다”고 말했다.﻿유규상 기자