“지역의 멋과 매력 알릴게요” 서대문 구정홍보단 2기 출범

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-11-20 14:31
입력 2025-11-20 14:31

웹툰작가, 시니어모델, 노래강사 등 주민 100명
‘홍제폭포 복합문화센터’ 첫 공식 행사로 발대식

서울 서대문구는 구의 명소·행사·프로그램 등 각종 지역 정보와 소식을 알릴 ‘제2기 서대문 구정홍보단’이 이달 18일 ‘홍제폭포 복합문화센터’ 2층에서 발대식을 갖고 본격 활동에 나선다고 밝혔다.

특히 이번 발대식은 이달 6일 개관한 ‘홍제폭포 복합문화센터’에서의 첫 공식 행사로서 그 의미를 더했다.

앞서 구는 관내에서 활동하거나 거주하는 이들을 대상으로 지난 9월 홍보단 참여 희망자를 모집했다. 연임 신청자와 신규 신청자 총 195명 가운데 지역에 대한 애정, 홍보에 대한 열의 등을 심사해 100명을 선발했다.

제2기 서대문 구정홍보단은 웹툰작가, 시니어모델, 노래강사, 영어강사, 대학교수, 대학생, 회사원 등 각양각색의 주민들로 구성됐다. 위촉 기간은 2026년 10월까지 1년이다. 이들은 각종 지역 명소·시설 방문 후기, 행사·축제 참여 후기, 구정 소식 등을 개인 소셜미디어에 게시하거나 구 소식지 ‘서대문마당’에 기고한다.

또한 구가 마련할 현장투어와 소통워크숍 등을 통해 구정에 대한 이해도와 홍보 활동 전문성을 높인다.

이미지 확대
이성헌 서울 서대문구청장이 지난 18일 ‘제2기 서대문 구정홍보단’ 발대식에서 인사말을 하고 있다. 서대문구 제공
이성헌 서울 서대문구청장이 지난 18일 ‘제2기 서대문 구정홍보단’ 발대식에서 인사말을 하고 있다.

서대문구 제공


서유미 기자
