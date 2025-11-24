‘소통 사랑’ 강남… 대상 받은 개청 50년 영상[주민들 마음 얻는 ‘사랑의 행정’]

역사와 미래 담으며 주민 호응

서울 강남구가 제작한 개청 50년 영상이 대한민국 지자체 홍보대상 스마트도시 부문 대상을 받았다.

강남구 제공

서울 강남구가 진정성 있는 영상을 통해 주민들의 마음을 얻는 것을 넘어 상까지 받았다.강남구는 개청 50주년을 맞아 제작한 기념 영상 ‘강남: 50년을 지켜온 시간의 중심’이 ‘제2회 대한민국지자체 홍보대상’에서 스마트도시 부문 대상을 수상했다고 23일 밝혔다. 시상식은 이날 국회의원회관 제1소회의실에서 열렸다.이 대회는 한국미디어영상진흥원이 주관하고, 행정안전부와 문화체육관광부, 방송통신위원회, 지방자치TV 등이 후원한다. 전국 228개 기초자치단체를 대상으로 정책을 효과적으로 시각화하고, 주민과 소통한 우수 홍보 콘텐츠를 선정하는 자리다.강남구의 개청 50주년 영상 ‘강남:50년을 지켜온 시간의 중심’은 도시 비전과 정책 방향을 영상 콘텐츠로 세련되게 풀어냈다는 평가를 받았다. ‘강남:50년을 지켜온 시간의 중심’은 1975년 강남구청 개청 이래 반세기 동안의 도시 변화를 스토리텔링 방식으로 구성해 시청자에게 시간의 흐름을 자연스럽게 체감하게 했다. 특히 ‘10분 도시 강남’이라는 2070 비전은 일상생활 대부분을 도보 10분 내에서 해결할 수 있는 미래형 도시모델로, 영상은 이를 드론 촬영, 인공지능(AI) 그래픽, 컴퓨터그래픽(CG) 등 다양한 기술을 활용해 시각적으로 쉽게 전달했다.가장 눈에 띄는 것은 진정성이었다. 강남의 역사와 생활상을 잘 표현한 영상을 본 주민들은 ‘좋아요’ 1313건, 댓글 2096건으로 화답했다.조성명 강남구청장은 “이번 수상은 홍보 영상이 단순한 정보 전달을 넘어, 정책 방향과 도시 철학을 담아내고 주민과 진심으로 소통한 결과”라며 “앞으로도 사람 중심의 도시 정책을 효과적으로 알리고, 공감과 참여를 이끄는 콘텐츠로 다가가겠다”고 밝혔다.김동현 기자