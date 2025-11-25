메뉴
금천 시흥2동 주민자치회가 칭찬받은 비밀

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-11-25 00:06
입력 2025-11-25 00:06

자치 공모전서 ‘평생학습’ 우수상

이미지 확대
유성훈(가운데) 서울 금천구청장이 '주민자치 우수사례 공모전' 학습공동체 분야에서 우수상을 수상한 시흥2동 주민자치회와 기념사진을 촬영하고 있다. 금천구 제공
유성훈(가운데) 서울 금천구청장이 ‘주민자치 우수사례 공모전’ 학습공동체 분야에서 우수상을 수상한 시흥2동 주민자치회와 기념사진을 촬영하고 있다.
금천구 제공


서울 금천구는 시흥2동 주민자치회가 지난 20일 울산컨벤션센터(UECO)에서 열린 ‘지방자치 30주년 기념 주민자치 우수사례 공모전’에서 우수상을 수상했다고 24일 밝혔다. 이번 공모전은 행정안전부와 사단법인 열린사회시민연합 주최로 우수한 주민자치 활동을 발굴하기 위해 진행됐다. 주민자치, 지역 활성화, 학습공동체, 마을 네트워크, 제도·정책 등 5개 평가 분야에서 지난해 1월부터 지난 8월까지 활동 중 10건을 선정했다.

심사위원단(70%)과 현장평가단(30%) 평가를 합산한 결과 금천구 시흥2동 주민자치회 ‘시흥2 평생학습 마을 잇다’ 사업이 학습공동체 분야에서 우수상을 받았다. 고령층과 1인 가구가 많은 시흥2동 지역 특성을 살린 평생학습 공동체 사업으로 높은 평가를 받았다.

서울시 25개 자치구 중 유일하게 수상한 금천구는 행정안전부 장관상과 특별교부세 1억원을 확보했다. 금천구는 전국 최초로 전 동 주민자치회를 구성하고, ‘금천형 주민자치회 2.0’으로 촘촘한 주민자치 기반을 구축했다.
유성훈 금천구청장은 “주민자치회를 주민의 대표조직으로 성장시키고, 동 단위 민관협력을 구축하기 위한 노력을 인정받았다”며 축하와 감사를 전했다.

김주연 기자
2025-11-25 30면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
