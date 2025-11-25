강서 내년 예산안 1조 4356억원 편성

올해 본예산 대비 10.4% 늘어나

신청사 건립ㆍAI 혁신 중점 투자

이미지 확대 진교훈 서울 강서구청장이 지난 17일 강서구의회에서 열린 제315회 정례회에서 내년 예산안 제출에 따른 시정연설을 하고 있다.

강서구 제공

2025-11-25 31면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서구가 내년 구정 운영 방향과 함께 총 1조 4356억원 규모의 내년도 예산안을 편성했다고 24일 밝혔다. 이는 올해 본예산 대비 10.4% 증가한 규모로 구의회 심의를 거쳐 다음달 확정된다.강서구는 내년도 ▲균형발전 ▲안전·안심 ▲미래경제 ▲복지·건강 ▲교육·문화 ▲인공지능(AI) 행정혁신 등 6대 핵심 전략 분야에 중점 투자한다는 방침이다.우선 지역 최대 현안인 김포국제공항 고도제한 완화를 핵심 과제로 추진한다. 모아타운·휴먼타운 등 원도심 재생사업도 속도를 내고, 준공업지역 관리계획 용역(2억원)으로 생활과 산업이 공존하는 새로운 도시구조를 설계한다.노후 보도·도로·맨홀 정비(63억원) 등 생활안전 분야에는 총 507억원을 투입한다. 기초지자체 최초로 ‘2026 한국 비즈니스 엑스포’를 유치한 강서구는 경제·산업 분야에는 870억원을 투입한다. 어르신 일자리 사업(266억원) 등 복지 분야에는 9166억원을, 교육·문화·체육 분야에는 513억원을 편성했다. AI 행정혁신에는 13억원을 투입한다. 진교훈 강서구청장은 “2026년은 강서가 새로운 미래로 도약하는 해가 될 것”이라며 “구민이 체감하는 변화를 흔들림 없이 추진하겠다”고 말했다.﻿김주연 기자