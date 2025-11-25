메뉴
강서 내년 예산안 1조 4356억원 편성

김주연 기자
수정 2025-11-25 00:06
올해 본예산 대비 10.4% 늘어나
신청사 건립ㆍAI 혁신 중점 투자

진교훈 서울 강서구청장이 지난 17일 강서구의회에서 열린 제315회 정례회에서 내년 예산안 제출에 따른 시정연설을 하고 있다. 강서구 제공
진교훈 서울 강서구청장이 지난 17일 강서구의회에서 열린 제315회 정례회에서 내년 예산안 제출에 따른 시정연설을 하고 있다.
서울 강서구가 내년 구정 운영 방향과 함께 총 1조 4356억원 규모의 내년도 예산안을 편성했다고 24일 밝혔다. 이는 올해 본예산 대비 10.4% 증가한 규모로 구의회 심의를 거쳐 다음달 확정된다.

강서구는 내년도 ▲균형발전 ▲안전·안심 ▲미래경제 ▲복지·건강 ▲교육·문화 ▲인공지능(AI) 행정혁신 등 6대 핵심 전략 분야에 중점 투자한다는 방침이다.

우선 지역 최대 현안인 김포국제공항 고도제한 완화를 핵심 과제로 추진한다. 모아타운·휴먼타운 등 원도심 재생사업도 속도를 내고, 준공업지역 관리계획 용역(2억원)으로 생활과 산업이 공존하는 새로운 도시구조를 설계한다.
노후 보도·도로·맨홀 정비(63억원) 등 생활안전 분야에는 총 507억원을 투입한다. 기초지자체 최초로 ‘2026 한국 비즈니스 엑스포’를 유치한 강서구는 경제·산업 분야에는 870억원을 투입한다. 어르신 일자리 사업(266억원) 등 복지 분야에는 9166억원을, 교육·문화·체육 분야에는 513억원을 편성했다. AI 행정혁신에는 13억원을 투입한다. 진교훈 강서구청장은 “2026년은 강서가 새로운 미래로 도약하는 해가 될 것”이라며 “구민이 체감하는 변화를 흔들림 없이 추진하겠다”고 말했다.﻿

김주연 기자
2025-11-25 31면
