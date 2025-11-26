구로구, 첨단 보행재활로봇으로 스마트도시 인증 재획득

첨단기술 기반의 주민생활 밀착 서비스 인정

이미지 확대 서울 구로구가 ‘안양천 축제 구간’을 대상으로 실시한 다중인파 안전관리 시뮬레이션 결과를 시각화한 모습.



구로구 제공

서울 구로구가 국토교통부 주관 ‘2025년 스마트도시 인증’에서 신규 인증을 획득해 3회 연속 스마트도시 인증이라는 성과를 달성했다.구로구는 2021년 최초 인증, 2023년 재인증을 받은 데 이어 인증 기한 만료 후 다시 신규 인증을 받아 전국을 대표하는 스마트포용도시로 자리매김했다.‘스마트도시 인증제’는 국토교통부가 국내 도시의 스마트화 수준을 진단하고 우수 도시를 선정해 인증을 부여하는 제도다.이번 인증에서 구로구는 ‘보행 보조 재활 로봇’과 ‘다중운집 인파 안전관리 시뮬레이션’ 도입 등 지역 특화 스마트기술이 주목받았다. 보행이 불편한 뇌병변 및 발달장애인을 위해 데이터 기반 보행 패턴을 분석해 맞춤형 재활을 제공했다.특히 보행 보조 재활 로봇은 첨단기술을 활용한 재활치료 서비스로 사회적 이동약자를 지원하는 사례로 평가받았다.구는 이번 스마트도시 인증을 계기로 더 많은 주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 스마트 서비스를 확대할 계획이다.장인홍 구로구청장은 “구로구가 스마트도시 인증을 3회 연속 달성한 것은 구민과 행정이 함께 만든 혁신의 결과”라며 “앞으로도 기술 기반의 도시 혁신을 확산하고, 사회적 포용과 안전을 중심으로 한 스마트도시 모델을 적극 지원하겠다”고 말했다.서유미 기자