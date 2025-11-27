메뉴
영등포구청 이사 가요… 옛터엔 공원 짠!

임태환 기자
임태환 기자
수정 2025-11-27 00:25
입력 2025-11-27 00:25

새달 10일 신청사 건립 설명회

최호권 영등포구청장
최호권 영등포구청장


서울 영등포구는 다음 달 10일 영등포 아트홀에서 ‘통합 신청사 건립 주민설명회를 연다고 26일 밝혔다. 이번 설명회는 통합 신청사 건립 추진 경과와 설계안 등을 주민에게 공유하기 위해 마련됐다.

1976년 준공된 영등포구청사는 50년 가까이 된 노후 건물이다. 앞서 구가 구민 설문조사한 결과 응답자 71%가 시설 노후화와 이원화된 청사, 주차 공간 부족 등을 이유로 신청사 건립 필요성에 공감했다. 이에 구는 2023년부터 타당성 조사와 투자 심사, 공공 건축심의 등 신청사 관련 행정 절차를 밟아 왔다.

통합 신청사는 당산근린공원 일대에 새로 건립해 이전한 후 기존 구청사﻿ 자리에 공원을 새롭게 만드는 방식으로 추진된다. 신청사엔 구청과 구의회, 보건소가 통합 배치된다. ﻿신청사 내부에는 대강당, 열린 북카페﻿ 등 주민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 ﻿공간을 확충﻿할 계획이다.
최호권 영등포구청장은 “설명회는 앞으로 신청사를 이용할 주민들과 다양한 의견을 나누는 의미 있는 자리”라며 “누구나 부담 없이 찾고 이용할 수 있는 신청사를 만들 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

임태환 기자
2025-11-27 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
