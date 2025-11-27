용산구, 글로벌 무역인재 육성을 위한 취업연계 교육 운영

이미지 확대 서울 용산구 제공

서울 용산구는 지난 21일 한국무역협회와 ‘무역인력 양성 취업 연계 교육과정’ 운영을 위한 재협약을 맺고 용산구 청년의 국내·외 무역 분야 일자리 지원을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.한국무역협회 무역아카데미의 ‘무역마스터 과정’은 매년 3명에서 8명의 용산 청년이 수료하고 있다. 지금까지 총 40명의 수료자 중 20명이 취업해 평균 50%의 취업률을 기록했다.이번 재협약은 더 많은 용산 청년에게 무역 분야 일자리 기회를 제공하기 위해, 무역아카데미에서 새로 개설한 취업 연계 교육과정까지 지원 범위를 확대하기 위한 것이다.오는 12월 9일부터 시작하는 ‘제1기 무역 AX 마스터 과정’은 급변하는 세계 무역환경에 대응할 수 있도록 인공지능(AI)을 활용한 실무형 청년 무역 인재를 양성한다. 용산구는 이 교육과정을 수료한 용산구민을 대상으로 1인당 200만원의 교육비를 전액 지원한다.지원 대상은 용산구에 주소를 둔 만 34세 미만 청년으로, 국내 4년제 대학 졸업(예정)자 이상이다.박희영 용산구청장은 “서울시에서 우리 용산구만이 확대되는 이번 교육과정을 지원하는 만큼, 많은 용산 청년들이 참여해 세계 무대에서 활약할 수 있는 계기가 되기를 바란다”라며 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 실질적인 일자리 정책을 지속적으로 발굴·추진해 나가겠다”라고 말했다.서유미 기자