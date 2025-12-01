메뉴
중구·조선호텔앤리조트 ‘2000㎏ 김장 나누기’

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-12-01 00:12
입력 2025-11-30 23:54

독거 어르신·저소득 가구에 전달

김길성(왼쪽) 서울 중구청장이 지난 28일 열린 '조선호텔앤리조트와 함께하는 김장 나누기 행사'에서 기념촬영을 하고 있다. 중구 제공
김길성(왼쪽) 서울 중구청장이 지난 28일 열린 ‘조선호텔앤리조트와 함께하는 김장 나누기 행사’에서 기념촬영을 하고 있다.
중구 제공


서울 중구는 지난 28일 ‘조선호텔앤리조트와 함께하는 김장 나누기 행사’를 했다고 30일 밝혔다.

김장 나누기 행사는 겨울철 취약계층을 돕기 위해 기업과 지방자치단체가 손을 잡았다는 점에서 큰 의미가 있다. 구와 조선호텔앤리조트는 2000㎏ 상당의 김치를 직접 담그고 포장하는 봉사 활동을 펼쳤다. 이날 준비된 김치는 지역 내 독거 어르신과 저소득 가구 등 총 250가구에 차례대로 전달될 예정이다.

최훈학 조선호텔앤리조트 대표는 “지역사회와 따뜻한 마음을 나누는 데 함께하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “직원들과 함께 정성껏 준비한 김치가 취약계층 이웃분들에게 작은 도움이 되기를 바란다”고 말했다. 김길성 중구청장은 “바쁜 일정에도 적극적으로 참여한 조선호텔앤리조트에 감사하다”며 “이번 김장 나눔이 지역 어르신들과 어려운 가정에 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “우리 구는 계속해서 기업과 협력해 복지 사각지대 없는 따뜻한 지역사회를 만드는 데 집중하겠다”고 덧붙였다.
이번 김장 나누기 행사의 주최 주체는?

김주연 기자
2025-12-01 22면
