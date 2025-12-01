용산 AI 인재들 모여라…LGU+ 직무 탐방 기회

4일까지 청년 취준생 25명 모집

2025-12-01 23면

서울 용산구는 오는 9일 LG 유플러스와 함께 인공지능(AI) 분야 등에 관심 있는 청년 취업준비생을 대상으로 ‘우수기업 탐방 프로그램’(포스터)을 진행한다고 30일 밝혔다.이번 프로그램은 청년들이 실제 기업 환경을 경험하고 관련 직무에 대한 이해를 높일 수 있도록 돕고자 마련됐다.기업의 디지털 혁신 전략과 AI 기술 활용 사례, ESG(환경·사회·지배구조) 활동, 대외협력 과정 등에 대한 현직자의 직무 특강과 함께 LG 유플러스 본사 공간 견학을 진행할 예정이다.모집 인원은 총 25명이다. 지원 대상은 구에 살거나 구에서 활동하는 19세부터 39세 이하 청년 중 AI·데이터·소프트웨어 등 정보통신(IT) 관련 전공 대학생이거나 대외협력 분야 취업을 준비 중인 미취업 청년이다. 모집 기간은 4일까지다. 구청 누리집 또는 포스터 내 QR 코드를 통해 신청할 수 있다.박희영 용산구청장은 “정보통신기술 산업은 하루가 다르게 변화하고 있어, 현장에서 일하는 실무자의 관점과 직무 환경을 직접 경험해 보는 게 매우 중요하다”며 “이번 프로그램이 청년들에게 실질적인 진로 설계의 기회가 되길 바란다”고 말했다.﻿서유미 기자