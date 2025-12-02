걷기 좋은 지하보도로 변신… ‘언더그라운드 관악’

관악로 총 34m, 13억 들여 개선

이미지 확대 박준희(왼쪽 다섯 번째) 서울 관악구청장과 장동식(여섯 번째) 관악구의회 의장이 지난달 27일 진행된 관악구 지하보도(관악로 267~268 일대) 공간개선사업 준공식에서 커팅식을 진행하고 있다.

관악구 제공

어둡고 오래된 ‘관악로 지하보도’(관악로 267~268) 공간을 쾌적한 도시형 문화 보행 공간 ‘언더그라운드 관악’으로 전면 개선했다고 서울 관악구가 1일 밝혔다.정비된 지하보도는 봉천고개 인근 총연장 34m, 폭 7.4m, 높이 2.3m 규모로 1998년 준공된 뒤 30년 가까이 지난 상태였다. 관악구는 2023년부터 설계에 착수하고 ‘서울시 생활감성도시 자치구 공모’ 등으로 예산을 확보해 총 13억원을 투입했다.관악구는 보행 환경을 쾌적하게 개선하고 여가문화 공간을 확보했다. 4개 출입구에는 밝은색의 철제 프레임과 유리 소재를 활용한 캐노피로 개방감을 줬다. 내부는 현대적 디자인의 벽면 타일과 바닥, 천장재로 재정비하고 소형 커뮤니티 공간이나 대형 전면 거울, 무대 등도 마련했다. 이번달부터 관악구청 홈페이지를 통해 대관 신청도 가능하다.박준희 관악구청장은 지난달 27일 준공식에서 “관악구의 관문인 관악로 봉천고개 일대가 ‘걷고 싶고 머물고 싶은 길’로 바뀐 모습을 보니 뿌듯하다”며 “주민 일상에 쾌적한 보행 공간이자 특별한 여가문화 공간으로 자리 잡기를 바란다”고 밝혔다.김주연 기자