지자체 첫 0.6ℓ ‘음쓰 봉투’… 송파 1인 가구에 안성맞춤

10일 방이2동 등 5곳 시범 도입

이미지 확대 서강석 서울 송파구청장

2025-12-08 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구가 전국 지방자치단체 최초로 1인 가구에 최적화된 0.6리터(ℓ) 규격 음식물쓰레기 종량제봉투를 이달 10일부터 시범 운영한다고 7일 밝혔다.송파구의 1인 가구는 2024년 기준 8만 9720명으로 서울 25개 자치구 중 3위다. 관내 가구 수 대비 1인 가구의 비율은 5년 전의 28.8%에서 지난해 33.5%로 꾸준히 증가했다. 0.6ℓ 초소형 봉투는 늘어나는 1인 가구 삶의 질과 생활 편의를 향상하려는 조치다. 기존 최소 규격인 1ℓ는 혼자서 한 번에 채우기 어렵고 매번 버리기엔 낭비가 많기 때문이다.송파구 내 1인 가구의 거주 형태는 연립·다세대주택 등이 3만가구로 가장 많다. 구는 전용 배출 용기에 종량제 봉투를 담아 버리는 일반주택가의 음식물쓰레기 처리 방식에 주목해 새로운 규격을 시범 운영하기로 했다. 구 관계자는 “1ℓ보다 작은 용량의 봉투가 필요하다는 주민들의 목소리를 구정에 반영한 것”이라며 “지난 여름 착수해 봉투 제작업체 등과 협의를 거쳐 보급하게 됐다”고 배경을 설명했다.오는 10일부터 내년 3월 31일까지 1인 가구가 많은 방이2동, 송파1동, 삼전동, 잠실본동, 석촌동에서 봉투를 시범적으로 판매한다. 이후 주민 반응에 따라 확대 여부를 결정할 방침이다.서강석 송파구청장은 “섬김 행정의 좋은 사례”라며 “구민의 작은 불편에도 귀 기울여 문제를 해결하는 것이야말로 진정 구민을 섬기는 자세일 것”이라고 말했다.김동현 기자