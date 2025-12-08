메뉴
구로구, 입시 성공의 비결 ‘대입 전략 설명회·일대일 멘토링’

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-12-08 16:46
입력 2025-12-08 16:46
서울 구로구 제공
서울 구로구 제공


서울 구로구는 오는 12일 구청 강당에서 대입을 준비하는 예비 수험생들을 위해 대입 전략 설명회와 일대일 상담을 운영한다고 8일 밝혔다.

이번 프로그램은 대학 입시를 준비하는 예비 수험생(중3~고2)의 진학 설계를 돕기 위해 마련됐다.우선 12일 오후 7시부터 ‘대학 입시 전략 설명회’가 열린다. 관내 예비 수험생과 학부모 200명을 대상으로 유니브클래스 윤여정 상담가가 강의할 예정이다.

또 같은 날 오후에는 ‘일대일 대입 멘토링’도 운영한다. 관내 예비 수험생과 학부모 56명을 대상으로 대학생 멘토가 상담을 진행한다. 수험생이 희망하는 분야의 멘토와 25분간 집중 상담을 받을 수 있다. 수험생들은 과목별 학습법, 생활기록부 전략, 진로 탐색 등에 관한 조언을 받을 수 있다.

장인홍 구로구청장은 “이번 프로그램으로 관내 수험생의 대입 준비 부담이 줄어들길 바란다”며 “내년에도 대입 설명회, 수시 박람회, 입시 상담 등 다양한 지원 프로그램을 운영해 수험생의 진학을 체계적으로 지원하겠다”고 말했다.

서유미 기자
