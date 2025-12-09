메뉴
‘복지 선도 지자체’ 서대문구, 복지부 지역복지사업 평가 3개 부분 수상

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-12-09 11:25
입력 2025-12-09 11:25
이성헌 서울 서대문구청장이 지난 8일 보건복지부의 지역복지사업 평가에서 3관왕을 수상한 것을 축하하는 기념사진을 찍고 있다. 서대문구 제공
이성헌 서울 서대문구청장이 지난 8일 보건복지부의 지역복지사업 평가에서 3관왕을 수상한 것을 축하하는 기념사진을 찍고 있다.

서대문구 제공


서울 서대문구는 최근 보건복지부의 지역복지사업 평가 결과 3개 분야에서 대상 등을 수상하며 복지 선도 지자체로 평가받았다고 9일 밝혔다.

서대문구는 복지부 평가에서 ▲고독사 예방 및 관리 분야 ‘대상’ ▲희망복지지원단 운영 분야 ‘최우수상’ ▲2024년 지역사회보장계획 시행 분야 ‘우수상’을 차지했다.

서대문구 관계자는 “보건복지부 위기발굴 시스템에 포착되지 않는 잠재적 위기가구를 서대문구가 선제적으로 찾아내기 위해 노력해 왔기 때문”이라고 설명했다.

구는 재개발구역 등 주거취약지역 실거주자 전수조사와 전입세대 위기가구 발굴조사를 추진하고 이웃돌봄반 등 촘촘한 동네 인적안전망을 구축했다. 특히 인적안전망 역량 강화 및 활성화를 위해 행복복지스쿨을 운했다.

지역사회보장협의체 고독사예방분과의 일상의 외로움 캠페인과 민·관·경 협력 활성화를 통한 통합사례관리 전문성 향상도 복지부로부터 높은 평가를 받았다.



이성헌 서대문구청장은 “앞으로도 청년 고독사 고위험군 지원 등 생애주기별 맞춤형 프로그램 개발과 돌봄 시스템 고도화를 통해 누구든, 언제든 평생 구민과 동행하는 서대문구를 만들기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

서유미 기자
