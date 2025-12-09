영등포구, ‘기초지방정부 우수정책 경진대회’ 최우수상 수상

서울시 최초 시각장애인 대상 무장애 관광 프로그램

이미지 확대 지난 4월 열린 서울 영등포구 여의도 봄꽃축제에서 시각장애인 ‘봄꽃 동행’ 프로그램이 진행되고 있다. 영등포구 제공

서울 영등포구가 대한민국 시장·군수·구청장협의회가 주최한 ‘기초지방정부 우수정책 경진대회’에서 문화관광 분야 최우수상을 받았다고 9일 밝혔다.이번 대회는 지방자치 30주년을 맞아 민선 8기 동안 추진된 우수정책을 찾고 공유하기 위해 마련됐다. ▲경제 ▲문화관광 ▲복지 ▲환경·안전 ▲지방소멸 대응 총 5개 분야에 전국 83개 기초지방정부가 총 137건의 정책을 응모했으며 분야별 최우수 정책은 현장심사와 발표심사를 거쳐 선정됐다.영등포구는 서울시 최초 시각장애인 대상 무장애 관광 프로그램 ‘봄꽃 동행’을 기획해 문화관광 분야에서 높은 평가를 받았다. ‘봄꽃 동행’은 올해 ‘2025 서울시 약자동행지수’ 우수사례에도 선정됐다.앞서 구는 장애인의 축제 참여 기회를 넓히기 위해 지난 4월 개최된 봄꽃축제에서 청각·촉각·미각·신체 체감 등 여러 감각을 활용한 오감형 프로그램을 선보였다. 시각장애인과 활동보조인 등 117명을 대상으로 ▲공연으로 즐기는 벚꽃길 음악(청각) ▲손끝으로 느끼는 봄꽃(촉각) ▲맛으로 느끼는 피크닉(미각) ▲서울달 열기구 체험(신체 체감) 등의 프로그램을 운영했다. 축제 참여자들의 만족도는 5점 만점에 4.67점을 기록했다.최호권 영등포구청장은 “모두에게 열린 축제를 만들기 위한 체감형 프로그램이 좋은 평가로 이어졌다”며 “누구도 소외되지 않는 문화환경을 조성하기 위해 계속 노력하겠다”라고 말했다.송현주 기자