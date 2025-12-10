금연 성공 1.5배로… 금천, 최우수 자치구에

인센티브 등 다양한 지원 성과

서울시가 주관한 ‘2025년 금연사업 평가’에서 금천구가 금연지원서비스 분야 최우수 자치구로 뽑혔다.9일 구에 따르면 서울시는 25개 자치구 대상으로 ▲금연클리닉 목표등록자 수 대비 실제 등록자 수 ▲등록자 금연상담 서비스 5회 이상 제공 비율 ▲청소년 금연클리닉 등록자 수 등을 정량 평가했다. 이와 함께 금연클리닉 등록 유도를 위해 어떤 노력을 기울였는지 정성 평가를 거쳐 금천구를 최우수 자치구로 선정했다.금천구는 흡연율과 금연 시도율을 개선하기 위해 다양한 금연 지원 프로그램을 진행한 결과, 올해 흡연율이 지난해(21%) 대비 6% 포인트 낮아졌다고 밝혔다. 같은 기간 금연 시도율은 9.1% 포인트 올랐고, 금연성공자도 52% 증가했다.금천구는 올해 초 금연 성공자 인센티브를 확대했다. 기존 5만원 상당 기념품 외에도 5만원 상당의 금천G밸리상품권이나 온누리상품권을 추가로 지급했다.유성훈 구청장은 “민간기관과 적극 협력해 지역주민들의 건강한 삶을 지원하겠다”고 밝혔다.﻿김주연 기자