금연 성공 1.5배로… 금천, 최우수 자치구에

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-12-10 01:54
입력 2025-12-10 01:54

인센티브 등 다양한 지원 성과

이미지 확대
유성훈(왼쪽) 서울 금천구청장이 지난 1월 금천구 보건소에서 ‘금연클리닉’ 참여를 독려하고 있다. 금천구 제공
유성훈(왼쪽) 서울 금천구청장이 지난 1월 금천구 보건소에서 ‘금연클리닉’ 참여를 독려하고 있다.
금천구 제공


서울시가 주관한 ‘2025년 금연사업 평가’에서 금천구가 금연지원서비스 분야 최우수 자치구로 뽑혔다.

9일 구에 따르면 서울시는 25개 자치구 대상으로 ▲금연클리닉 목표등록자 수 대비 실제 등록자 수 ▲등록자 금연상담 서비스 5회 이상 제공 비율 ▲청소년 금연클리닉 등록자 수 등을 정량 평가했다. 이와 함께 금연클리닉 등록 유도를 위해 어떤 노력을 기울였는지 정성 평가를 거쳐 금천구를 최우수 자치구로 선정했다.

금천구는 흡연율과 금연 시도율을 개선하기 위해 다양한 금연 지원 프로그램을 진행한 결과, 올해 흡연율이 지난해(21%) 대비 6% 포인트 낮아졌다고 밝혔다. 같은 기간 금연 시도율은 9.1% 포인트 올랐고, 금연성공자도 52% 증가했다.

금천구는 올해 초 금연 성공자 인센티브를 확대했다. 기존 5만원 상당 기념품 외에도 5만원 상당의 금천G밸리상품권이나 온누리상품권을 추가로 지급했다.


유성훈 구청장은 “민간기관과 적극 협력해 지역주민들의 건강한 삶을 지원하겠다”고 밝혔다.﻿

김주연 기자
2025-12-10 22면
