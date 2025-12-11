“절 다시 살게 했어요”…강북구 1인가구지원센터 참여자 변화 담은 글 수상

최우수·우수·장려상 수상

서울 강북구 수유동에 있는 강북구청 전경.

서울 강북구는 ‘2025년 서울시 1인가구자원사업 참여 수기 공모전’에서 강북구1인가구지원센터 프로그램 참여자들의 수기 작품이 높은 평가를 받아 수상작으로 선정됐다고 11일 밝혔다.11일 구에 따르면, 구 1인가구지원센터는 다양한 프로그램에 참여한 1인가구의 이야기를 담은 작품을 올해 서울시 1인가구 지원사업 참여 수기 공모전에 출품했다. 올해는 심사를 통해 총 27편이 뽑힌 가운데 구의 1인가구지원센터 참여자들의 글이 높은 평가를 받았다.센터의 개인 심리상담을 받은 한 참여자는 ‘나를 건져 다시 살게 한, 1인가구 심리상담’이라는 수기를 통해 상담 이후의 회복 경험을 솔직하게 풀어내 최우수상을 받았다. 또 다른 참여자는 ‘내 마음의 풍경, 나를 찾아준 뿌꾸네 마음쉼터’라는 작품으로 우수상에 선정됐다.교육·여가 분야 프로그램에 참여했던 참여자는 ‘내 삶을 연주하는 주체적인 나로 다시 태어나다’라는 수기로 장려상을 수상했다. 구는 이 작품이 강북구 특성에 맞춰 운영된 지역특화사업 참여자들의 자기돌봄과 지역사회 연결에 긍정적인 변화를 이끌어낸 사례로 평가됐다고 전했다.강북구 1인가구지원센터는 ▲전문상담(개인·집단) ▲교육 및 여가문화(관계증진·생활밀착·자기돌봄· 자치구 맞춤형) ▲사회적 관계망 프로그램 등을 운영 중이다. 센터는 서울이 생활권이거나 강북구에 사는 만 19~67세 1인가구라면 누구나 이용할 수 있다.구 관계자는 “강북구는 1인가구의 안전, 정서, 생활 안정 지원을 위해 다양한 정책과 프로그램을 추진해왔다”며 “이번 수상은 이러한 정책이 실제 삶을 변화시키고 회복을 돕고 있음을 보여주는 의미 있는 성과”라고 말했다.송현주 기자