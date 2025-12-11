“절 다시 살게 했어요”…강북구 1인가구지원센터 참여자 변화 담은 글 수상

최우수·우수·장려상 수상
서울 강북구는 ‘2025년 서울시 1인가구자원사업 참여 수기 공모전’에서 강북구1인가구지원센터 프로그램 참여자들의 수기 작품이 높은 평가를 받아 수상작으로 선정됐다고 11일 밝혔다.
11일 구에 따르면, 구 1인가구지원센터는 다양한 프로그램에 참여한 1인가구의 이야기를 담은 작품을 올해 서울시 1인가구 지원사업 참여 수기 공모전에 출품했다. 올해는 심사를 통해 총 27편이 뽑힌 가운데 구의 1인가구지원센터 참여자들의 글이 높은 평가를 받았다.
센터의 개인 심리상담을 받은 한 참여자는 ‘나를 건져 다시 살게 한, 1인가구 심리상담’이라는 수기를 통해 상담 이후의 회복 경험을 솔직하게 풀어내 최우수상을 받았다. 또 다른 참여자는 ‘내 마음의 풍경, 나를 찾아준 뿌꾸네 마음쉼터’라는 작품으로 우수상에 선정됐다.
교육·여가 분야 프로그램에 참여했던 참여자는 ‘내 삶을 연주하는 주체적인 나로 다시 태어나다’라는 수기로 장려상을 수상했다. 구는 이 작품이 강북구 특성에 맞춰 운영된 지역특화사업 참여자들의 자기돌봄과 지역사회 연결에 긍정적인 변화를 이끌어낸 사례로 평가됐다고 전했다.
강북구 1인가구지원센터는 ▲전문상담(개인·집단) ▲교육 및 여가문화(관계증진·생활밀착·자기돌봄· 자치구 맞춤형) ▲사회적 관계망 프로그램 등을 운영 중이다. 센터는 서울이 생활권이거나 강북구에 사는 만 19~67세 1인가구라면 누구나 이용할 수 있다.
구 관계자는 “강북구는 1인가구의 안전, 정서, 생활 안정 지원을 위해 다양한 정책과 프로그램을 추진해왔다”며 “이번 수상은 이러한 정책이 실제 삶을 변화시키고 회복을 돕고 있음을 보여주는 의미 있는 성과”라고 말했다.
송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
강북구 1인가구지원센터 참여자들이 수상한 최고상은?