서초 주민들, 청소년에 술·담배 불법 판매 감시

‘우리동네 술래잡기단’ 평가회

올해 판매점 660곳 모니터링

이미지 확대 주민이 참여하는 서울 서초구의 ‘우리동네 술래잡기단’ 단원이 마트 주류 판매대에 청소년 판매 금지 캠페인 스티커를 부착하고 있다.

서초구 제공

2025-12-15 23면

서울 서초구는 오는 18일 주민들이 직접 청소년에 대한 술·담배 불법 판매 감시하는 ‘우리동네 술래잡기단’ 활동 평가회를 연다고 14일 밝혔다. 2017년 출범한 우리동네 술래잡기단은 서초구 18개 동에서 지역 특성을 잘 알고 있는 다양한 연령대의 주민 42명이 참여해 청소년의 술·담배 구매를 차단하고 건강한 지역사회를 조성하기 위한 활동을 해 왔다.올해는 지난 3월 단원 위촉 이후 두 차례의 역량 강화 교육을 하고, 지역 내 술·담배 판매업소 660곳 대상 모니터링 활동을 했다. 감시단은 술·담배 판매 때 신분증 확인을 요청하고, 불법 판매금지 경고문구 스티커 부착을 유도하는 등 2491회의 캠페인을 진행했다. 또 ‘우리동네 숨어있는 전자담배 판매업소’ 발굴과 사각지대 해소 활동도 벌였다. 지난 11월에는 ‘음주 폐해 예방의 달’을 맞아 교대역 일대에서 개최된 만취 예방 연합캠페인에 참여해 음주에 따른 사회적 폐해 예방과 건강한 음주 문화 정착을 위한 활동을 벌였다.이번 평가회에서는 올 한 해 활동에 대한 소개를 시작으로 단원들의 활동이 담긴 영상을 감상하고 각자 소감을 나누는 시간이 마련될 예정이다. 구는 우수 활동자에 대한 격려로 사기를 진작하고 현장에서 단원들이 체감한 의견을 바탕으로 내년 활동 방향도 논의한다.전성수 구청장은 “앞으로도 지역사회와 함께 청소년 유해환경을 차단하고 아이들의 건강한 성장을 유도하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.박재홍 기자