“주민과 함께 가꾸는 일상”…은평구, 서울시 정원도시상 2년 연속 수상

지난해 ‘최우수상’이어 올해 ‘새싹상’ 수상

이미지 확대 ‘은평구 제2기 마을정원사’로 활동한 한 주민이 지난 6월 서울 은평구 녹번동 주민센터 뒤쪽에 있는 사각 화분을 관리하고 있다. 은평구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 은평구는 지난해에 이어 올해 2년 연속 서울시 정원도시상에 뽑혔다고 15일 밝혔다.구는 지난해 ‘세대별 시그니처 정원’ 릴레이 행사를 열어 ‘매력정원’을 조성·관리한 성과로 정원도시상 최우수상을 받은 데 이어 올해 정원 조성 범위를 넓히며 ‘새싹상’을 수상했다. 서울시는 매년 일상에서 스스로 꽃과 나무를 심고 가꾸는 정원문화를 확산하는 데 도움을 준 우수한 정원 조성 사례를 발굴·평가해 정원도시상을 준다.올해 정원 조성에 참여한 ‘은평구 제2기 마을정원사’는 주민 생활권 전반으로 매력정원을 넓혀 관내 어디에서나 5분 이내에 정원을 만날 수 있도록 생활밀착형 정원을 만들었다. 기존의 화단 중심 정원이 아닌 주민 생활공간 가까이에서 쉽게 접할 수 있는 관내 16개 동의 화분에 매력정원을 조성했다. 이를 위해 동별로 대상지를 사전 조사하고, 주민 이용도·접근성·유지관리 용이성 등을 종합적으로 검토했다.특히 기존의 단조로운 일년생 초화류(꽃이 피고 열매를 맺은 뒤 1년 이내에 생을 마치는 꽃) 중심 식재에서 벗어나, 튀긴 좁쌀 같은 꽃이 피는 조팝나무, 보라색 꽃이 방망이처럼 줄기에 길게 피는 미스김 라일락 등 관목류와 다년생 초화류를 활용한 혼합 식재로 계절의 변화를 일상에서 감상할 수 있게 했다.사업에 참여한 한 마을정원사는 “회색빛 골목에 계절마다 다채로운 색감으로 변화하는 정원이 조성되면서 도시경관이 한층 밝고 생동감 있게 변화했다”며 “정원을 사진으로 담고 감상하는 구민들이 늘어나 일상 속 쉼과 즐거움의 장소가 되어가고 있다”고 전했다.김미경 은평구청장은 “마을정원사는 ‘내 손으로 가꾸는 일상 속 정원’ 실현을 위해 구석구석 다양한 정원을 지속해 조성·유지관리하고 있다”고 말했다.송현주 기자