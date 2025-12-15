구로구, 오는 19일 함께하는 협치 구로 성과공유회

민관협치 사업 추진 모범구민·유공 공무원 표창과 소통

이미지 확대 서울 구로구 제공

서울 구로구 오는 19일 오후 2시 구청 강당에서 함께하는 협치 구로 성과공유회를 연다고 15일 밝혔다.이번 성과공유회는 구로구 협치회의, 주민참여예산위원회, 공익활동지원센터가 ‘민관협력도시 구로’를 만들기 위한 1년간의 성과를 공유한다.구로구 민관협치 활성화에 기여한 구민 10명과 공무원 4명에게 표창장이 수여된다. 한 해 동안 추진된 협치의 다양한 현장을 담은 성과 영상을 상영한다.이후에는 장인홍 구로구청장과 박민아 공동의장, 각 분과위원장들이 함께 협치 성과 토크콘서트를 진행해 협치의 의미를 함께 나눌 예정이다.이와 함께 구로구 협치회의는 로고 선정 투표도 진행한다.장인홍 구로구청장은 “협치사업이 정책으로 실행되기까지 민관이 함께 문제를 해결하려는 모습이 협치의 핵심 가치”라며 “앞으로도 민관협력 사업이 더욱 활성화되도록 구민들의 적극적인 참여를 기대한다”고 밝혔다.서유미 기자