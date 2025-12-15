노원구, 대규모 애니멀 호딩에 민관 협력 선제 대응

입양 성과와 예산 절감 통해 지속 가능한 동물복지 모델

이미지 확대 서울 노원구 관계자가 지난달 애니멀 호딩 가정에서 긴급 구조된 개들에게 백신을 접종하고 있다.



노원구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 노원구가 상계동 한 주택에서 발생한 대규모 애니멀호딩 사례에 대해 서울시, 동물보호단체, 시민 자원봉사자와의 긴밀한 민관 협력을 통해 긴급 구조, 중성화, 임시 보호 등 초기 대응을 성공적으로 마무리했다고 15일 밝혔다.애니멀호딩이란 개인이 감당할 수 있는 범위를 넘어 다수의 동물을 사육하면서, 동물의 건강과 복지 저하 및 주거 환경 전반에 문제를 초래하는 사회적 현상을 말한다. 이번 사례는 지역 내 최초로 접수된 대규모 사례이자 가정집 기준 전국 최대 규모에 해당한다.구는 지난 10월 10일 관련 민원 접수 이후 현장 확인과 관계기관 협의를 거쳐 21일 자견 21마리를 우선 분리·보호했으며, 이후 서울시와 함께 민관 합동 태스크포스(TF)를 구성해 체계적인 대응에 나섰다.TF는 개체 수 파악을 시작으로 기초 건강검진과 질병 예방을 위한 백신 접종을 우선 시행했으며, 11월 13일부터 11월 25일까지 총 4차례에 걸쳐 137마리에 대한 중성화 수술을 진행했다.임시 보호는 서울시와 노원구가 역할을 분담해 추진했다. 서울시는 동물복지지원센터와 시민 가정 임시 보호를 통해 124마리를 보호했다. 노원구는 당고개 반려견 놀이터 인근에 컨테이너형 임시 보호소 2동과 ‘댕댕하우스’를 활용해 54마리를 보호했다.현재까지 총 117마리가 입양 또는 기증 형태로 새로운 가정을 찾았으며, 남은 개체들에 대해서도 순차적인 입양을 이어갈 계획이다. 특히 시민 임시 보호 봉사자들의 적극적인 참여로 보호 공간 부족이라는 대규모 사례 대응의 가장 큰 과제를 효과적으로 해소했다는 평가다.이번 대응에는 노원구청, 서울시립동물복지지원센터, 동물보호단체를 비롯해 다수의 민간 동물병원, 애견미용학원, 시민 자원봉사자들이 참여했다. 중성화 수술, 백신 접종, 위생 미용, 사료 및 배변 패드 지원 등 약 2억원 상당의 비용을 민관 협력으로 충당해 구 재정 부담을 크게 줄이는 성과도 거뒀다.구는 긴급 대응 이후에도 잔여 개체에 대한 지속적인 관리와 함께 사육자에 대한 사례 관리를 이어갈 방침이다.오승록 노원구청장은 “서울시와 동물단체, 시민들의 자발적인 참여로 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 사람과 동물이 공존하는 노원을 위한 책임 있는 행정을 이어가겠다”고 말했다.서유미 기자