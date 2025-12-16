은평구, 둘레길에 전국 최초 태양광 무선 충전 스마트 기초번호판 설치

경찰·소방 등 긴급 구조기관과 즉시 정보 공유

이미지 확대 서울 은평구 은평둘레길 일부에 설치된 스마트 기초번호판의 모습. 은평구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 은평구는 전국 최초로 태양광 휴대전화 무선 충전 기능과 위치 확인 QR코드를 탑재한 스마트 기초번호판 설치를 완료, 이달부터 구민들에게 서비스를 제공한다고 16일 밝혔다.이날 구에 따르면, 구는 지난달 약 5㎞가 되는 은평둘레길 3~4길 일부 구간에 총 43개의 스마트 기초번호판을 설치했다. 번호판에는 위급 상황이 생겼을 때 자신의 현재 위치를 정확히 확인할 수 있는 QR코드가 탑재됐다. 번호판은 산악 지형이 많고 도로명주소가 없는 은평둘레길에서 휴대전화 배터리 방전으로 연락이 끊기는 상황이 생기면 구조 활동의 황금 시간을 놓칠 수 있다는 점을 고려해 제작됐다.43개 번호판 중 조난 위험이 크고 이용자가 많은 핵심 구간 2곳에는 전국 최초로 태양광 휴대전화 무선 충전 기능을 추가로 탑재했다. 비상 상황에서 배터리 방전으로 연락이 안 될 때를 대비했다. 또 경찰·소방 등 긴급 구조기관으로 바로 연결되는 신고 기능과 사고 유형별 행동 요령 정보도 제공한다.구는 설치 위치 정보를 ‘스마트서울맵’ 등 공공 플랫폼과 연동해 이용자들의 접근성을 높였다. 경찰·소방 등 긴급 구조기관과 정보를 공유해 구조 지원 협력 체계도 강화했다.김미경 은평구청장은 “지난달 설치 사업을 완료하고 이달부터 서비스를 시작해 구민들이 더욱 안전하고 편리하게 은평둘레길을 이용할 수 있게 됐다”고 말했다.송현주 기자