취학 전 500권 달성… 책 읽는 광진의 힘

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-12-17 00:48
입력 2025-12-17 00:48

독서 실천 우수 가족·단체 표창

김경호 서울 광진구청장이 지난 13일 '광진 독서·문화 한마당'이 열린 광장동 광진정보도서관에서 인사말을 하고 있다. 광진구 제공
김경호 서울 광진구청장이 지난 13일 ‘광진 독서·문화 한마당’이 열린 광장동 광진정보도서관에서 인사말을 하고 있다.
광진구 제공


서울 광진구가 지난 13일 광진정보도서관에서 ‘광진 독서·문화 한마당’을 열었다고 16일 밝혔다.

독서문화 한마당은 ‘취학 전 500권 이상 읽기’ 사업 성과를 공유하고 독서 실천에 모범이 된 가족과 단체에 시상하는 자리다. 올해 931명이 목표를 달성했으며 2023년 이후 2168명이 인증을 받았다.

이번 행사에선 도서관 우수이용 가족 8팀과 독서문화 활성화 우수단체 2팀이 표창을 받았다. 책 500권을 읽은 어린이 13명에게도 독서인증서를 전달했다. 행사 후에는 어린이뮤지컬 ‘브레멘 음악대’ 공연을 관람했다.

김경호 구청장은 “자녀의 올바른 독서 습관을 형성하는 데 부모의 역할이 중요하다” 며 “앞으로도 야외도서관과 스마트도서관, 독서 코칭 프로그램 등 구민 누구나 독서를 즐길 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”라고 말했다.



광진구 구립 도서관은 계절형 맞춤형 사업도 운영 중이다. ‘도서관은 핫하다’는 겨울철 따뜻한 문화 캠페인이다. 도서관 이용자는 방문 기념사진도 받을 수 있다.

서유미 기자
2025-12-17 23면
