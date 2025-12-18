메뉴
구로구, 민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 선정

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-12-18 18:01
입력 2025-12-18 18:01

찾아가는 신청 서비스·현장 밀착 홍보

서울 구로구는 지난 16일 행정안전부가 실시한 '민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가'에서 다등급을 획득해 특별교부세 1억원을 확보했다고 18일 밝혔다.

이미지 확대
장인홍 구로구청장이 민생회복 소비쿠폰 신청 대기 중인 어르신들과 인사를 나누고 있다 구로구 제공
장인홍 구로구청장이 민생회복 소비쿠폰 신청 대기 중인 어르신들과 인사를 나누고 있다

구로구 제공


이번 평가에서 행정안전부는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 ▲민생회복 소비쿠폰 지급 실적 ▲소비쿠폰 사용 및 사용처 확대 실적 ▲소비쿠폰 신청·지급 편의 제고 ▲홍보실적 등을 종합적으로 심사해 우수 지자체를 선정했다.

구는 지급 초기부터 전담팀(TF)을 구성해 신속한 지급 체계를 마련했다. 주민센터 현장을 선제적으로 점검해 대응을 강화하고 찾아가는 신청 서비스·현장 안내 인력을 적극 운영하는 등 주민 불편 최소화에 주력했다.

이와 함께 소상공인연합회 등 유관단체와의 협조를 통해 관내 전통시장·골목형상점가 등 골목상권을 중심으로 대대적인 홍보를 펼친 결과 소비쿠폰의 원활한 지급과 높은 사용률을 이끌어냈다. 특히, 고령자와 정보 취약계층이 어려움 없이 신청할 수 있도록 한 현장 중심 지원체계가 긍정적인 평가를 받았다.

장인홍 구로구청장은 "민생회복 소비쿠폰이 실질적으로 지역경제에 도움이 될 수 있도록 현장 중심으로 사업을 추진한 결과"라며 "이번에 확보한 특별교부세는 소상공인 지원과 지역경제 활성화를 위한 재원으로 활용할 계획"이라고 밝혔다.

서유미 기자
