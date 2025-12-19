“안심하고 치료 전념하세요”…강북구, 저소득 주민 무료 간병 서비스

기초생활수급자·차상위계층 인당 최대 10일간 지원

평일 오전 9시 30분부터 오후 5시 30분까지 운영

이미지 확대 강북구 주민에게 제공되는 무료 간병 서비스 안내문. 강북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강북구는 질병이나 사고로 일시적인 돌봄이 필요한 저소득 주민을 위해 ‘무료 간병 서비스’를 지원한다고 19일 밝혔다.지원 대상은 강북구에 거주하는 국민기초생활수급자와 차상위계층이다. 대상자는 신체활동 보조뿐만 아니라 위생·청결 관리, 복약 지원 등 회복에 필요한 간병 서비스를 무료로 제공받을 수 있다. 식사 보조, 체위 변경, 신체기능 유지·증진 활동도 포함된다.이번 사업은 간병 비용 부담으로 치료와 회복에 어려움을 겪는 주민들이 안정적으로 일상생활을 돕기 위해 마련됐다. 서비스는 1인당 최대 10일간 지원된다. 운영 시간은 평일 오전 9시 30분부터 오후 5시 30분까지다.서비스를 제공하는 서울강북지역자활센터 자활돌봄사업단은 연계 병원으로 간병 인력을 지원한다. 대상자는 관내 병원과 관외 일부 병원에서 서비스 받을 수 있다. 다만 재활병원, 요양병원, 통합간호·간병실은 제외된다.신청을 원하는 주민은 주소지 관할 동주민센터로 가서 신청하면 된다.구 관계자는 “간병은 치료 과정에서 중요한 역할을 하지만 비용 부담으로 주민들이 어려움을 겪는 경우가 많다”며 “취약계층이 안심하고 치료에 전념할 수 있게 생활 밀착형 돌봄 지원을 늘려나가겠다”고 했다.송현주 기자