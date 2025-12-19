성북구, 경로당 비상벨 설치로 어르신 응급대응체계 강화

경로당 57곳에 비상벨 280개 설치 완료

이미지 확대 성북구의 한 경로당에 설치된 비상벨의 모습. 성북구 제공

서울 성북구가 어르신 이용 시설의 안전 관리와 응급상황 대응 강화를 위해 관내에서 운영 중인 구립 경로당 57곳에 비상벨 280개를 설치했다고 19일 밝혔다.이날 구에 따르면, 어르신이 비상벨을 눌러 벨이 작동하면 관내 경찰서와 구청 어르신·장애인복지과로 신호가 전달돼 사고 또는 응급상황 발생 시 신속한 대응이 가능하다. 이번 설치로 경로당 내 일부 공간에 비상벨이 마련돼 어르신이 위치와 관계없이 버튼 조작만으로 즉시 도움을 요청할 수 있게 됐다.구는 향후 경로당 비상벨 작동 여부를 주기적으로 점검할 예정이다. 또 어르신 이용 시설 전반에 대한 안전시설을 늘리고 환경 개선을 계속해서 추진해 나갈 계획이다.이승로 구청장은 “경로당은 어르신들이 가장 자주 이용하는 휴식·여가 공간인 만큼 비상벨 설치로 더욱 안심하고 이용할 수 있도록 했다”며 “어르신 안전을 최우선으로 하는 복지 서비스를 이어가겠다”고 말했다.송현주 기자