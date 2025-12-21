메뉴
산책로 많은 중랑… ‘걷기 실천율’ 전국 1위

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-12-21 23:46
입력 2025-12-21 23:46

봉화산 동행길·챌린지 등 추진
평균보다 28.5%P 높은 77.7%

이미지 확대
지난달 13일 중랑구 면목동 일대 산책로에 조성된 전망대 ‘용마산 스카이워크’ 모습. 중랑구 제공
지난달 13일 중랑구 면목동 일대 산책로에 조성된 전망대 ‘용마산 스카이워크’ 모습.
중랑구 제공


서울 중랑구는 전국 258개 지방자치단체 가운데 걷기 실천율 1위를 기록했다고 21일 밝혔다.

질병관리청이 발표한 ‘2025년 지역사회건강조사’에 따르면 중랑구 걷기 실천율은 77.7%로, 서울시 평균(69.0%)보다 8.7% 포인트, 전국 평균(49.2%)보다 28.5% 포인트 높다. 최근 3년간 상승세도 뚜렷하다. 2023년 61.8%에서 2024년 68.1%, 올해 77.7%로 꾸준히 증가했다.

앞서 구는 봉화산·용마산 동행길, 중랑천 장미길, 망우동행길 등 산책로를 체계적으로 정비하고, 망우역사문화공원에서 망우수국길로 이어지는 ‘용마산 스카이워크’를 조성했다.

이와 함께 지난 3월부터 11월까지 7개의 ‘중랑구 걷기클럽’을 운영하고, ‘줍깅데이’, ‘중랑 워킹데이’, ‘걷기 실천 캠페인’ 등으로 걷기 문화를 활성화하고 있다. 모바일 앱 ‘워크온(WalkOn)’을 활용한 비대면 걷기 챌린지도 활발히 운영 중이다.


류경기 구청장은 “앞으로도 구민 누구나 쉽고 안전하게 걸을 수 있는 환경을 조성해 ‘건강도시 중랑’을 만드는 데 최선을 다하겠다”라고 말했다.

유규상 기자
2025-12-22 22면
