노원구, 서울과학기술대에 지역협력 문화·체육 지원 센터 건립

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-12-22 14:43
입력 2025-12-22 14:43
서울 노원구가 서울과학기술대학교와 협력해 대학 캠퍼스 내에 지역 주민과 대학 구성원이 함께 이용할 수 있는 ‘지역 협력 문화·체육 지원 센터’를 건립한다.

서울 노원구 지역 협력 문화 체육 지원 센터 예상 조감도. 노원구 제공
서울 노원구 지역 협력 문화 체육 지원 센터 예상 조감도.

노원구 제공


22일 노원구에 따르면, 지역 협력 문화체육지원센터 건립을 위해 오는 24일 서울과학기술대학교와 업무 협약을 체결한다.

지역 협력 문화·체육 지원 센터는 서울과학기술대학교 캠퍼스 내 유휴 부지에 지하 1층, 지상 3층, 연면적 약 1만 2000㎡ 규모로 조성된다.

이 사업은 교육부 국립 대학 시설 확충 사업에 선정됐다. 2031년까지 단계적으로 추진된다. 수영장과 헬스장 등 체육 시설을 비롯해 문화 시설, 평생 교육 시설 등이 들어선다.

구는 서울과학기술대학교와의 협력을 바탕으로 조성되는 문화·체육 시설이 특정 구성원에 국한되지 않고 지역 주민에게 실질적으로 환원되는 공공시설로 자리 잡도록 할 방침이다.


오승록 구청장은 “앞으로도 주민들이 생활권 가까이에서 질 높은 문화·체육 서비스를 누릴 수 있도록 정책적 노력을 이어가겠다”고 말했다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
