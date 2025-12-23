1㎞에 1000원, 고사리손 바자회…  한파 녹이는 송파의 ‘나눔 릴레이’

러닝 기부·여성복·수익금 10% 등

삼전동 업체·어린이집 온정 전달

송파 희망온돌 캠페인 22억 목표

서강석 구청장 “소외 이웃 큰 힘”

이미지 확대 서강석(왼쪽) 서울 송파구청장이 지난 11월 14일 구청 청사 1층에서 열린 ‘사랑의 온도탑’ 제막식에서 성금을 전달한 아이들을 보며 활짝 웃고 있다.

송파구 제공

2025-12-23 25면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘러닝 기부 릴레이’를 비롯해 다양한 형태의 온정이 하나둘 모여 서울 송파구의 세밑을 달궜다.22일 송파구에 따르면 삼전동에 있는 의료기기업체 플랜닥스는 올해 1㎞를 달리면 1000원씩 적립되는 러닝 기부 릴레이 ‘달릴수록 커지는 나눔’을 진행해 200만원을 지역사회에 전달했다. 임직원 가족까지 함께해 총 2000㎞를 달려 ‘만들어낸’ 금액이다. 플랜닥스 관계자는 ﻿“자신의 건강을 지키며 누군가의 삶에 온기를 더할 수 있어 직원 모두가 기꺼이 참여할 수 있었다”고 말했다.의류업체 마담에이츠는 올해 총 5500여만원 상당의 여성 의류 685벌을 내놨다. 마담에이츠는 해마다 12월이면 혹한에 더 취약한 저소득층에 ﻿의류를 선물해 왔다. ﻿기부된 옷은 관내 삼전복지관, 구립 송파노인복지관에 전달돼 이용자 필요에 따라 맞춤형으로 배분될 예정이다.매년 수익의 10%를 기부해 온 귀금속 전문점 장금당도 후원금을 전했고, 삼전어린이집 원아들은 고사리손으로 ﻿마련한 바자 수익금 11만 2000원을 어려운 이웃을 위해 써 달라며 구에 전달했다.구는 목표액 1억원의 삼전동을 포함해 구 전체에서 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인을 벌이며 내년 2월 14일까지 총 21억 7000만원 달성을 목표로 하고 있다. 현재 ﻿9억 3000여만원의 성금이 모였다. 성금은 지역 내 홀몸 어르신, 장애인, 한부모가족 등 저소득 가정과 복지시설에 연중기금 배분을 통해 전달된다. 구는 복지 사각지대에 놓인 이웃을 적극 발굴해 집중적으로 지원할 예정이다.서강석 구청장은 “지역사회의 관심은 소외된 이웃﻿이 추운 겨울을 포근하게 보낼 수 있는 큰 힘이 될 것”이라며 “﻿전해 주신 성금이 적재적소에 잘 전달되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.박재홍 기자