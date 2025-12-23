메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

양천, 목동선·강북횡단선 재추진 촉구

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-12-23 00:43
입력 2025-12-23 00:43

주민 6만 5000명 서명부 전달
이기재 구청장 “서울시와 협력”

이미지 확대
지난 17일 ‘목동선·강북횡단선 재추진 촉구’ 주민 서명부 전달식에 참석한 이기재(가운데) 서울 양천구청장. 양천구 제공
지난 17일 ‘목동선·강북횡단선 재추진 촉구’ 주민 서명부 전달식에 참석한 이기재(가운데) 서울 양천구청장.
양천구 제공


서울 양천구는 ‘목동선 및 강북횡단선 재추진 촉구’에 동의하는 주민 6만 5000명의 서명을 모아 지난 17일 전달식을 개최했다고 22일 밝혔다. 이번 서명운동은 지난 9월 15일부터 11월 30일까지 약 2달 동안 온오프라인으로 진행됐다. ﻿구는 서명부를 서울시와 국토교통부, 기획재정부, 서울연구원 등 관계기관에 전달해 재추진을 공식 건의할 계획이다.

목동선은 신월동과 ﻿당산역을 잇는 노선이고, 강북횡단선은 목동역에서 ﻿청량리역까지 연결된다. 두 노선은 지난해 예비타당성 조사에서 경제성 부족으로 중단됐다. 구는 목동아파트 재건축·서부트럭터미널 개발·신월동 지역 재개발 등으로 급증할 인구 및 교통수요에 선제적으로 대응하려면 목동선과 강북횡단선은 반드시 추진돼야 한다고 설명했다.
대한민국시도의회의장협의회 최호정 회장, 행안위 서범수, 이성권 의원 만나 ‘지방의회법’ 조기 제정 당부
서울시의회 바로가기
thumbnail - 대한민국시도의회의장협의회 최호정 회장, 행안위 서범수, 이성권 의원 만나 ‘지방의회법’ 조기 제정 당부

이기재 구청장은 ﻿“서명부를 관계기관에 전하고, 서울시와 긴밀히 협력해 반드시 재추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
2025-12-23 25면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
목동선과 강북횡단선이 중단된 주요 이유는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기