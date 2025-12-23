성북구 사찰 미타사, 11년째 이어온 겨울철 먹거리 나눔

보문동주민센터에 동지 팥죽 100인분 기부

이미지 확대 취약계층의 따듯한 겨울나기를 위해 동지 팥죽을 준비한 성북구 사찰 미타사 관계자와 동치미를 후원한 보문동 지역사회보장협의체 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 성북구 제공

서울 성북구에 있는 사찰 미타사가 연말을 맞이해 보문동주민센터에 팥죽 100인분을 나눴다고 23일 밝혔다.이날 구에 따르면, 미타사는 11년째 관내 소외이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 지원하기 위해 팥죽 나눔을 이어오고 있다. 올해는 보문동 지역사회보장협의체가 직접 담근 동치미도 함께 후원했다.보문동 주민센터는 이들의 후원으로 준비된 팥죽과 동치미 등 겨울철 먹거리를 지역 내 취약계층 100가구에 전달했다. 센터는 신년에도 지역사회와 함께 돌봄이 필요한 이웃을 연결하는 나눔 활동을 이어갈 예정이다.미타사 주지 법천스님은 “추운 겨울일수록 서로를 돌보는 마음이 더욱 중요하다”며 “작은 정성이지만 건강한 한 끼를 해결하는 데 보탬이 되길 바란다”고 전했다.박미애 보문동주민센터 동장도 “매년 이어지는 미타사의 나눔이 보문동에 큰 힘이 되고 있다”며 “이번 팥죽 나눔을 통해 취약계층 가구에 정성이 담긴 겨울 먹거리를 전할 수 있었다”며 감사를 전했다.송현주 기자