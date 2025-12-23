구상나무 트리로 행복한 ‘연희 크리스마스 타운’

서대문 연희동 상인회 공동 조성

가게 매력 살리고 골목 안전 효과

이미지 확대 지난 19일 연희동 골목길에 조성된 ‘연희 크리스마스 타운’의 구상나무 트리.

2025-12-24 22면

서울 서대문구 연희동 골목길이 연말을 앞두고 구상나무 트리와 함께 크리스마스 타운으로 변모했다. 2년째 골목 카페, 꽃집 등이 힘을 합쳐 만든 ‘연희 크리스마스 타운’이다.연희동 상인회는 이달 초부터 오는 31일까지 연희 크리스마스 타운 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다. 사러가쇼핑센터를 중심으로 골목상권 내 12곳에 3m 높이의 구상나무 트리를 설치했다. 쌀쌀한 겨울 초저녁부터 공중에 매달린 전구와 함께 어둑한 골목길을 따뜻하게 밝힌다.크리스마스 타운이 시작된 것은 지난해다. 해가 빨리 지는 겨울 골목을 꾸며보자며 상인들이 의기투합했다. 꽃집은 나무를 원가로 제공하고 다른 상인들이 부자재 비용을 모았다. 김예본 상인회 대표는 “연희동만의 매력을 돋보이게 했을 뿐 아니라 주민들의 귀갓길도 안전해졌다는 호평을 받았다”고 했다.올해는 중소벤처기업부의 강한소상공인 지원 사업에 선정되는 등 지속 기반을 마련했다. 김동아 더불어민주당 의원 등 지역 정치인의 관심도 한몫했다.서대문구도 지난 1일 연희동 골목형상점가 상인회를 지정해 상권 활성화를 위한 민관 협력 기반을 마련했다. 구는 골목길 300m 구간에 크리스마스 분위기에 맞는 조명을 설치했다.김 대표는 “상인들이 각자 생업을 유지하면서 행정적인 업무를 병행하기 쉽지 않았지만 다양한 지원을 받아 감사하다”며 “가게마다 다른 느낌의 매력을 살린 다양한 트리를 감상하면서 골목을 한바퀴 돌면 여유로운 연말 하루를 즐길 수 있다”고 설명했다.글·사진 서유미 기자