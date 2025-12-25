서초 ‘오케이민원센터’ 대통령상 수상

국민행복민원실 5회 연속 인증

전성수 구청장 “스마트한 혁신”

이미지 확대 지난 23일 정부세종청사에서 열린 ‘2025 민원행정발전 유공 시상식’에서 서울 서초구 관계자들이 최우수기관에 선정된 뒤 기념촬영을 하고 있다.

서초구 제공

‘2025 민원행정발전 유공 시상식’에서 전국 최초의 원스톱 민원 행정서비스센터인 서울 서초구의 ‘오케이민원센터’가 대통령상을 받았다.24일 서초구에 따르면 전날 정부세종청사에서 열린 시상식에서 오케이민원센터가 대통령상을 받은 분야는 ‘국민행복민원실’이다. 행정안전부가 전국 지자체와 교육청, 특별행정기관을 대상으로 공간·서비스·체험·만족도 등 4개 분야 25개 항목을 평가해 우수기관을 뽑는 제도다.서초구는 2013년 최초 인증을 받은 이후 2016년, 2019년, 2022년에 이어 5회 연속 인증을 받았다. 특히 올해는 전국 58개 인증기관 중 유일하게 최우수기관에 선정됐다.2006년 문을 연 센터는 2023년 전면 리모델링을 통해 휠체어 경사로와 점자 안내도, 자동문 설치, 장애 유무와 관계없이 누구나 이용하기 쉬운 ‘유니버설 디자인’을 도입했다. 2024년에는 스마트폰과 QR코드를 통해 간편하게 민원 신청이 가능한 전자민원서식 시스템을 도입했다.전성수 구청장은 “앞으로도 주민 목소리에 귀 기울이며, OK민원센터에 방문하는 한 분 한 분이 편리함을 체감할 수 있는 스마트한 행정혁신을 이어 가겠다”고 말했다.박재홍 기자