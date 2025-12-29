노원구, 인수인계 개선 대책...“인사 발령 공백 없다”

“인수 인계도 조직 차원 관리…지속 개선하겠다”

서울 노원구가 새해 정기인사발령과 함께 업무 공백을 최소화하기 위한 인수인계 개선 대책을 마련했다.29일 구에 따르면, 구 인사팀은 정기인사 발령에 앞서 지난 19일 인수인계 준수사항을 담은 공문을 전 부서 및 동에 시달했다.부서장과 팀장 등 관리자와 실무자 상호 간의 역할을 명시하고 인수인계 기간을 확보하는 내용이다. 구는 대책을 만들기 위해 지난 8월부터 저연차 하위직 직원부터 다수의 의견을 수렴했다.우선 인사발령 시기 관리자의 역할을 분명히 했다. 인수인계가 전임자와 후임자 관계에 있는 실무자 상호 간의 개인적인 문제가 아닌 조직 차원에서 관리할 문제라는 인식을 공유하기 위해서다.팀장은 인사발령 예정자의 현안업무, 역점 추진 사항, 미결 과제와 업무 처리 시 유의사항을 사전에 숙지한다. 전임자, 후임자 간 인수인계가 이뤄진 뒤 팀장은 후임자가 인수 받은 내용을 확인해야 한다.새로 발령받은 전입 직원에 대한 부서 내 팀 배치와 업무분장을 신속히 처리할 것을 권고하며, 다수 직원의 업무가 혼재된 업무분장은 자제하도록 했다.인수인계가 원활하게 작용할 수 있는 물리적인 기간도 부여한다. 구는 의무전보대상자, 개인 고충에 따른 전보희망자, 승진자 등을 제외하면 인사발령 대상을 최소화했다. 발령 후에도 부서별 상황에 따라 최소 5일 간의 인수인계 기간을 보장한다.순환보직이 정착된 공직사회에서 인수인계는 행정기능의 연속성을 확보하기 위한 필수적인 요소임에도 현장에서는 제대로 작동하지 않는 경우가 많았다.오승록 노원구청장은 “개인의 선의에 의존해야 했던 인수인계 문제를 조직 차원에서 관리할 문제로 인식을 전환한 첫 시도”라고 평가하며 “이번 정기인사 시 인수인계 결과를 점검해 보며 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.서유미 기자